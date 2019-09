C’était l’autre spectacle de PSG - Real mercredi (3-0). Après le show des Parisiens, avec Angel Di Maria en maestro, les caméras du monde entier se braquaient systématiquement sur une loge du Parc des Princes abritant deux des plus grosses stars de la planète foot : Kylian Mbappé et Neymar. Les deux hommes ont arboré de larges sourires tout au long du match et ont célébré les buts parisiens avec enthousiasme.

Selon le Parisien, cette attitude n’était pas feinte de la part du Brésilien. S’il a voulu quitter le PSG cet été et s’il a essuyé des sifflets face à Strasbourg le week-end dernier, Neymar se veut désormais à 100% engagé avec le club parisien à en croire le quotidien. Et aurait même eu hâte de retrouver l’odeur des grands matchs sous le maillot du champion de France. "C'est affreux d'être dans la tribune pendant ce genre de match, a-t-il ainsi expliqué à divers interlocteurs mercredi soir selon Le Parisien. J'aurais tellement aimé y participer".

Sa sanction réduite à deux matches, il devrait ainsi faire son retour le 22 octobre prochain face au Club Bruges. Pas exactement le match de gala face au Real mais c’est un début.