Qu’est-ce qu’un bon capitaine ? Celui qui connaît son équipe sur le bout des doigts à force d’y jouer depuis des années ? Celui qui relève la tête quand d’autres ont tendance à la baisser ? Celui qui est irréprochable ? Ou celui qui symbolise le plus son club ? Sans doute un mix de tous ces éléments. Un oiseau rare en somme.

Ce n’est pas Rudi Garcia qui dira l’inverse. Depuis sa nomination à la tête de l’OL, le technicien a décidé de se donner du temps pour choisir son patron de vestiaire. Depuis Dijon (0-0), Marcelo, Anthony Lopes, Memphis Depay et Jason Denayer se sont relayés avec le brassard. Ce mardi, c’est Léo Dubois qui doit le récupérer avant Houssem Aouar voire Lucas Tousart. Après ce capitanat tournant, Garcia devrait trancher. Panorama des candidats.

Marcelo, le guerrier

Ce qui plaide pour lui : Quand il faut aller à la guerre, il est rarement le dernier à prendre les armes. Sa combativité et son attachement au club sont deux atouts dans sa manche. Mais cela fait un peu court.

Ce qui fait mal à sa candidature : Pour être capitaine, il faut être titulaire. De tous les candidats, c’est celui qui a le moins de garantie sur son temps de jeu. Ajoutez-y des prestations loin d’être irréprochables, une capacité à péter les plombs (remember le Vélodrome en mars 2018) et une relation ultra-compliquée avec les supporters et vous aurez le panorama complet des freins à sa nomination.

Jason Denayer, le discret devenu incontournable

Ce qui plaide pour lui : Son leadership et son autorité naturelle. Arrivé sur la pointe des pieds l’été dernier, il s’est montré irréprochable jusqu’à présent, autant dans l’attitude que dans ces performances. Défenseur, il est moins à même d’être touché par du turnover et peut être un point de liaison par son passé européen chargé (Manchester City, Celtic Glasgow, Galatasaray, Sunderland).

Ce qui fait mal à sa candidature : A l’échelle de l’effectif lyonnais, Denayer est presque un petit nouveau. Face à Depay, Lopes voire Aouar, il reste en retrait en termes d’expérience dans le club lyonnais. Quand l’OL va mal, il aime s’appuyer sur des joueurs du cru pour se relever. Et ça, Denayer ne l’est pas.

Jason Denayer lors de Lyon - PSG en Ligue 1 le 22 septembre 2019Getty Images

Memphis Depay, la star responsabilisée

Ce qui plaide pour lui : Ses performances et son charisme. On aime ou on déteste mais Memphis ne laisse personne insensible. Surtout, c’est un des seuls capables d’élever son niveau de jeu en fonction de l’adversité (impliqué sur 6 des 8 derniers buts lyonnais en C1). Son doublé plein de caractère face à Toulouse (3-2) mais également son implication avec le brassard face à Metz (2-0) sont peut-être ses meilleurs arguments électoraux. Enfin, c’est LA star du club et, mine de rien, ça joue forcément.

Ce qui fait mal à sa candidature : Ses performances, aussi. Car avec Memphis, c’est souvent sinusoïdal et ce n’est clairement pas ce qu’on attend d’un capitaine. Sa force de caractère est autant une qualité qu’un défaut quand il rechigne à faire les efforts plus collectivement. Son envie d’ailleurs pose problème vis-à-vis du groupe. Surtout, sa maîtrise très imparfaite du français semble être un frein rédhibitoire.

Vidéo - Garcia : ''Memphis capitaine ? Demain, ce sera Dubois'' 00:59

Anthony Lopes, le dernier rempart impeccable

Ce qui plaide pour lui : A peu près tout. Depuis quatre saisons, c’est le patron incontesté, le seul irréprochable et régulier dans une équipe branchée sur courant alternatif (Benfica et Toulouse mis à part). Autre avantage, il connaît le club par cœur et n’a aucun mal à recadrer certains quand il le faut ou à prendre la parole lorsque les choses tournent mal. Son attachement à l’OL et son avenir à court terme, stabilisé cet été, sont d’autres cordes à son arc.

Ce qui fait mal à sa candidature : Rudi Garcia. Le technicien lyonnais n’a jamais été fan d’un capitaine dans les buts. Steve Mandanda en sait quelque chose. Difficile de le voir accepter quelque chose à l’OL après l’avoir refusé à l’OM avec un joueur tout aussi incontestable. Autrement, même s'il s'est assagi, Lopes reste capable de coups de sang éloignés de ce qu'on attend d'un patron.

Anthony Lopes avec le brassardGetty Images

Leo Dubois, le bon élève

Ce qui plaide pour lui : Une certaine régularité. Une certaine expérience aussi avec ces quelques mois dans la peau de capitaine du FC Nantes. Comme pour Denayer, difficile de lui reprocher son investissement au quotidien. S’il est devenu aussi précieux aux yeux de Sylvinho ou Garcia, c’est aussi que son attitude est irréprochable.

Ce qui fait mal à sa candidature : Rien ne dit qu’il reste indiscutable toute la saison avec Rafael ou Kenny Tete derrière lui. Ses prestations restent encore frustantes parfois, notamment dans sa qualité offensive. Surtout, comme Denayer, il vient d’ailleurs et n’a pas le même poids dans le vestiaire que d’autres joueurs du cru.

Houssem Aouar, le symbole made in OL

Ce qui plaide pour lui : Il ne connaît que l’OL et ne jure que par lui. Arrivé il y a dix ans dans le club rhodanien, Aouar a gravi tous les échelons pour se retrouver là. Le symbole de la formation lyonnaise dans le onze titulaire, c’est lui. Ce qui lui donne beaucoup de légitimité par rapport à d’autres. En ce début de saison triste, il est aussi l’un des seuls à remuer le cocotier en match, comme lors du derby. Enfin, il n’a jamais eu un mot plus haut que l’autre concernant son positionnement (en récupérateur ou ailier gauche alors qu’il préfère jouer dans l’axe).

Ce qui fait mal à sa candidature : Son âge. Si l’OL est une équipe jeune, il ne faut pas sous-estimer l’apport des joueurs plus expérimentés et Aouar n’en est pas encore un. Ses références au plus haut niveau sont encore minces à 21 ans et sa capacité à entraîner un groupe dans son sillage ne crève pas les yeux. Enfin, comme pas mal de joueurs offensifs, il peut être sujet à des trous d’air l’éloignant du onze titulaire par moments. Compliqué.

Lucas Tousart, le taiseux travailleur

Ce qui plaide pour lui : Et si, de tous, c’est lui qui avait le plus d’expérience brassard autour du bras ? Capitaine des champions d’Europe U19, il a pris la suite d’Abdou Diallo en Espoirs lors du dernier Euro. Et, mine de rien, ça compte. Tousart n’est pas le plus bavard mais son investissement au quotidien, son goût du combat et son état d’esprit en font un candidat à ne pas négliger.

Ce qui fait mal à sa candidature : Son statut est écorné auprès ce certains supporters qui lui reprochent son manque de qualités offensives, qu’il n’est pas censé apporter au départ. Comme d’autres, sa place de titulaire est en sursis même s’il est la seule sentinelle de l’effectif rhodanien. Surtout, il combine deux défauts pour le poste : jeunesse et appartenance relative à l’environnement OL.

Notre avis

Trois candidats se détachent clairement. Memphis Depay, qui semble aimer le sens des responsabilités sous Rudi Garcia, est une possibilité réelle. Difficile cependant de l'imaginer dans la peau d'un meneur d'hommes incontestable et surtout irréprochable. Reste Anthony Lopes et Houssem Aouar. Lyonnais de cœur et du cru, ils symbolisent l’OL dans toutes ses composantes. Le gardien est le candidat le plus naturel et Garcia aurait tort de vouloir répéter l’erreur Mandanda. Car le meilleur porteur possible du brassard, c’est encore lui.