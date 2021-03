Football

Après PSG-Barça (1-1) - "La différence par rapport à 2017, c’est Navas"

LIGUE DES CHAMPIONS – Déterminant ce mercredi et auteur d’une prestation XXL face au Barça (1-1), Keylor Navas a encore confirmé que son apport au projet parisien était l’un des plus précieux de la décennie. Martin Mosnier et Cyril Morin reviennent sur son match et la place de l’ancien portier du Real Madrid dans le panthéon moderne. L’ange-gardien parisien ne peut plus être sous-estimé.

00:05:10, il y a une heure