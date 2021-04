Football

Demi-finale aller PSG-CITY - "Le piège Neymar-Mbappé s'est refermé sur Paris"

LIGUE DES CHAMPIONS – Pour avoir construit l'essentiel de sa menace offensive sur le seul talent de Neymar et Kylian Mbappé, le PSG reste otage du niveau de forme de son duo. Et quand ils passent à côté comme ce mercredi face à Manchester City, en demi-finale aller, le piège se referme fatalement sur Paris, selon nos journalistes Martin Mosnier et Vincent Bregevin. (Réalisation Sébastien Petit).

00:05:04, il y a une heure