Football

Face à Manchester City, Chelsea sera un peu plus qu'un outsider en finale de C1

LIGUE DES CHAMPIONS – Chelsea a nettement dominé le Real Madrid en demi-finale retour, mercredi (2-0), grâce à une vraie force collective. Pour nos journalistes Glenn Ceillier et Arthur Merle, la finale face au Manchester City de Pep Guardiola promet et plus globalement, coaches étrangers et Premier League font très bon ménage ces dernières saisons…

00:03:13, 05/05/2021 à 23:39