Le PSG a bien l'intention d'attaquer à Istanbul. C'est du moins l'impression qui se dégage après l'annonce du onze de départ de Thomas Tuchel. Après avoir opté pour un 4-3-3 défensif face à Manchester United (1-2), l'entraîneur parisien a choisi de revenir à un 4-4-2 nettement plus offensif pour défier Basaksehir. Mauro Icardi forfait, Moise Kean et Kylian Mbappé composeront un duo d'attaque alimenté par Neymar et Angel Di Maria.