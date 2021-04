Ce n'était pas un coup de bluff. Comme il l'avait annoncé en conférence de presse ce lundi, Mauricio Pochettino n'a pas pu aligner Marco Verratti dans son de départ pour ce quart de finale. De retour après avoir contracté une nouvelle fois le Covid-19, l'international italien ne pouvait pas encore débuter un tel choc tout comme son compatriote Alessandro Florenzi. Sans le "Petit Hibou" qui pourrait faire son entrée en cours de jeu pour essayer d'aider Paris à maitriser un peu mieux cette guerre du milieu qui s'annonce, le duo Leandro Paredes - Idrissa Gueye est aligné.

Le rôle de l'Argentin et du Sénégalais va être clef. Ils vont devoir s'imposer pour permettre à Paris de moins souffrir dans le jeu qu'à l'aller. Ils seront alignés devant une défense orpheline de son capitaine Marquinhos (blessé). Pour compenser l'absence du Brésilien, Danilo Pereira va d'ailleurs comme prévu accompagner Presnel Kimpembe. Et sur les côtés, Colin Dagba et Abdou Diallo sont titularisés.

Dans le secteur offensif, Angel Di Maria et Julian Draxler - préféré à Moise Kean - sont eux associés comme à l'aller pour épauler Neymar et Kylian Mbappé. Les deux stars de l'attaque parisienne vont devoir dynamiter la défense bavaroise comme ils l'ont si bien fait à l'Allianz Arena il y a une semaine.

Au Bayern Munich, Kingsley Coman et Jérôme Boateng sont bien là. Les deux avaient connu des petites alertes samedi en championnat lors du match contre l'Union Berlin (1-1). Mais ils peuvent finalement tenir leur place. L'ancien défenseur de Manchester City et d'Hambourg remplace ainsi Niklas Süle dans l'axe et sera accompagné par Lucas Hernandez, qui laisse le couloir gauche à Alphonso Davies, remplaçant à l'aller. David Alaba retrouve lui le milieu de terrain aux côtés de Kimmich alors que Leon Goretzka (cuisse) n'est pas sur la feuille de match. Et devant, Eric-Maxim Choupo-Moting, buteur à l'aller contre son ancien club, est sans surprise encore là en l'absence de Robert Lewandowski.

La compo du PSG : Navas - Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo - Gueye, Paredes - Di Maria, Neymar, Draxler – Mbappé

