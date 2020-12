La Juventus a réussi le coup parfait en l'emportant ce mardi sur la pelouse du FC Barcelone (0-3), dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les hommes d'Andrea Pirlo devaient l'emporter par deux buts d'écart, sur un meilleur score que 2-0 (puisqu'ils avaient été battus sur ce score par le Barça au match aller), pour terminer en tête de la poule G. Grâce notamment au deux penalties transformés par Cristiano Ronaldo, et au but de Weston McKennie, les Bianconeri ont donc réussi leur pari.

Si le FC Barcelone et la Juventus étaient tous deux déjà assurés de disputer les huitièmes de finale de la compétition avant même le coup d'envoi, ce choc entre anciens vainqueurs de la Ligue des champions était surtout l'occasion d'assister au duel entre les deux superstars mondiales Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Une opposition que le microcosme du football n'avait plus eu l'occasion de voir depuis plus de deux ans et demi (le 6 mai 2018, à l'occasion d'un Clasiso Barça-Real). Une éternité.

CR7 régale, Buffon écœure Messi

Et ce duel a rapidement tourné à l'avantage de CR7. Alors que le Portugais n'avait jamais marqué contre Messi en C1, celui-ci a d'abord ouvert le score sur penalty dès la 13e minute (0-1), avant de remettre le couvert, toujours sur penalty, en seconde période (0-3, 52e). Entre temps, Weston McKennie avait lui aussi trouvé la faille face à Marc-André Ter Stegen (20e). De quoi offrir un succès somme toute logique aux Bianconeri. Car côté catalan, la pauvreté du jeu offensif a encore sauté aux yeux des observateurs. Livré à lui-même, Lionel Messi a été le seul à tenter de choses et à inquiéter un Gianluigi Buffon impeccable devant sa cage (22e, 36e, 48e, 65e et 90e).

Devant ce mur, "La Pulga" n'a pu compter sur l'aide de personne, et surtout par sur celle d'un Antoine Griezmann transparent. Le Français qui avait pourtant marqué lors des deux dernières sorties européennes du Barça, est cette fois passé totalement à travers. Côté défensif, Clément Lenglet n'a pas fait mieux et a été remplacé avant l'heure de jeu par le revenant Samuel Umtiti (55e). Une accumulation de contre-performances qui a donc fini de plomber les espoirs catalans de conserver la première place du groupe G.

Quant à lui, Cristiano Ronaldo pourra se féliciter d'avoir su répondre présent, lui qui en est désormais à quatre buts cette saison en Ligue des champions, et qui aura donc l'occasion d'en ajouter un, voire plus, dès les huitièmes de finale de la compétition. Lionel Messi et CR7 auront peut-être une nouvelle occasion de croiser le fer cette saison en coupe d'Europe mais ce soir, le quintuple Ballon d'or lusitanien a clairement remporté la bataille.





