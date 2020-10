Ce n’est pas une belle victoire, mais Jürgen Klopp et son équipe s’en contenteront largement. Champion d’Europe en 2019, Liverpool a parfaitement démarré sa campagne européenne en s’imposant d’une courte tête sur la pelouse de l’Ajax, qui aurait mérité mieux mais a manqué de chance et de réussite devant le but adverse. La plus grande satisfaction du match pour les Reds reste la performance de Fabinho, aligné en défense centrale par son entraîneur aux côtés de Joe Gomez pour pallier l’absence de Virgil Van Dijk, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit ce week-end et qui manquera le reste de la saison.