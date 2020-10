La saison européenne de Manchester City est officiellement lancée. Grands favoris du groupe C, les Citizens, menés au score et longtemps bousculés par le bloc compact du FC Porto, ont réussi à renverser les champions du Portugal grâce à des buts de Sergio Aguero, Gundogan et Ferran Torres (3-1). Les protégés de Pep Guardiola prennent les commandes de leur groupe une semaine avant de se déplacer sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, battu sur le fil par l’Olympiakos.