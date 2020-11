A jamais les premiers. Oui, l'OM est le premier et seul club français à avoir gagné la Ligue des champions, mais il est désormais le premier à avoir concédé 13 revers de rang dans la compétition après avoir été battu au Vélodrome par le FC Porto (0-2), mercredi soir, lors de la 4e journée de la phase de groupes.

Il s'agit ici d'un record qui compte non pas pour l'ensemble de l'histoire de la C1, mais pour sa version moderne, sous l'appellation Ligue des champions (UEFA Champions League). Depuis 1992, donc. Anderlecht, rejoint par les Phocéens il y a quelques semaines, détenait la précédente marque de référence, avec ses 12 défaires d'affilée au coeur des années 2000.

Le cauchemar continue : un record de médiocrité et l’OM est déjà éliminé

Le record a pris source il y a plus de huit ans, sur la pelouse de Giuseppe Mazza lors d'un 8e de finale retour improbable où Brandao avait offert à la qualification au club phocéen à la 92e minute face à l'Inter. Le club lombard avait ensuite marqué sur penalty le but du 2-1. La suite, c'est deux défaites contre le Bayern Munich en quarts de finale, puis six en phase de groupes de la saison 2013/2014.