Liverpool n'était pas au sommet de sa motivation et cela s'est vu. Dans ce match sans enjeu, le club anglais, déjà qualifié et assuré de terminer premier de son groupe, a frôlé la correctionnelle face à une équipe de Midtjylland sans complexe (1-1). Les Reds ont ouvert le score dès l’entame par Salah (1e), mais ont trop rapidement géré leur avantage. En face, les Danois ont exploité les nombreuses failles défensives des Reds pour obtenir un penalty (transformé par Scholtz, 62e) et auraient pu l’emporter.

Déjà assuré de la première place au coup d’envoi, Liverpool a largement fait tourner. Les jeunes Clarkson et Tsimikas étaient titulaires, même si des cadres comme Salah ou Fabinho ont aussi débuté. Après l’ouverture du score précoce de l’Egyptien, les Reds n’ont pas su tuer le match et ont manqué plusieurs opportunités par Origi ou Jota. La nonchalance des attaquants et les parades du gardien Jesper Hansen, passé par Evian et Bastia, ont maintenu les Danois dans le match.

Midtjylland, la tête haute

Dangereux par séquences en première période, Midtjylland s’est métamorphosé dans le second acte. Les Danois se sont offerts d’énormes occasions, mais un bon Kelleher puis la barre ont retardé l’échéance. C’est finalement le jeune gardien de Liverpool qui a concédé le penalty de l’égalisation. Midtjylland n’a pas baissé le pied après son but et a continué d’attaquer, sans parvenir à trouver la faille. Les Danois ne célébreront pas de victoire pour leur première participation en Ligue des Champions, mais ils sortent d’une poule relevée la tête haute avec des nuls contre l’Atalanta et Liverpool.

De leur côté, les hommes de Jürgen Klopp ont délivré une copie très minimaliste, mais auraient quand même pu l’emporter si le but de Minamino n’avait pas été refusé dans les arrêts de jeu. Malgré l’entrée de cadres comme Henderson, Mané ou Firmino, les Reds ont paru en-dedans. Le principal enjeu était peut-être de ne pas allonger la liste des blessés, et en ce sens, le contrat est rempli pour Liverpool. A noter, la première apparition d’un jeune Français, Billy Koumetio. Entré à la pause, le défenseur formé à Lyon est devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Reds à jouer en C1.

