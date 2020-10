C'est le début d'une période d'incertitudes. De flous. Et de doutes. Ce mercredi sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam, Jürgen Klopp va devoir composer pour la première fois sans Virgil van Dijk, touché aux ligaments du genou droit lors du derby contre Everton (2-2). Cette première en appelle de nombreuses autres alors que le Néerlandais va être à l'infirmerie de longs mois et peut-être pour toute la saison.

Alors bien sûr, le football est un sport collectif. Et Liverpool est un tout avec de multiples talents. Mais dans ce tout, certaines individualités pèsent plus que d'autres. Virgil van Dijk est de celle-là. Comme ont pu l'être les mois sans Aymeric Laporte pour Manchester City lors du dernier exercice, sa longue absence peut même changer le visage de la saison des champions d'Angleterre en titre. Rien que cela.

Premier League "Parfois, on dirait qu’ils tordent les lignes pour déclarer hors-jeu" 17/10/2020 À 15:32

Jürgen Klopp et Virgil van Dijk Crédit: Getty Images

Depuis deux ans, Liverpool n'a pas appris à jouer sans lui

Ce serait lui faire injure de le présenter tant Virgil van Dijk s'est imposé depuis années maintenant comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Si ce n'est le meilleur. Mais si on résume, tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que les 75 millions de livres (82 M EUR) mis sur la table par le club de la Mersey pour l'arracher à Southampton en décembre 2017 était un investissement aussi judicieux que crucial. Le style d'achat apte à changer l'histoire d'un club. Tout simplement.

Par son charisme, son assurance et ses relances propres, l'ancien du Celtic a solidifié Liverpool avec Alisson, qui est aussi blessé actuellement et pourrait revenir début novembre. Son transfert a été l'une des pierres angulaires des succès des Reds, qui ont ajouté depuis son arrivée une Ligue des champions (2019) et une Premier League (2020) à une armoire déjà bien remplie. Forcément, le Néerlandais va laisser un grand vide alors qu'il n'avait pas raté un match de Premier League depuis deux saisons et un seul de Ligue des champions. Alors, comment faire sans lui ?

La paire Matip-Gomez sous les projecteurs

En attendant l'ouverture du mercato en janvier où Liverpool pourrait s'activer (le nom de Dayot Upamecano est évoqué avec insistance outre-Manche), Jügen Klopp n'a pas 100 000 solutions. Avec le départ de Dejan Lovren cet été, le manager allemand dispose dans son effectif de trois défenseurs centraux de métier avec Joe Gomez, Joel Matip et Sepp van den Berg. Mais ce dernier est encore jeune (19 ans) et inexpérimenté (0 match de PL) même si on lui prédit de beaux lendemains. La paire Matip-Gomez se retrouve donc sous le feu des projecteurs. Avec les doutes qui l'accompagne.

Pas forcément en termes de talent. Les deux ont déjà montré qu'ils n'étaient pas là par hasard. Mais alors que l'ancien de Schalke est malheureusement trop souvent blessé et est d'ailleurs incertain pour ce duel contre l'Ajax, ils n'ont encore jamais formé la charnière centrale de Liverpool au coup d'envoi d'un match. Ils vont donc devoir apprendre à jouer ensemble et passer un cap pour montrer qu'ils peuvent tenir la baraque sans leur phare van Dijk.

L'option Fabinho pour sauver les Reds ?

S'il se retrouve face à quelques zones d'ombre, Jürgen Klopp a cependant une dernière option dans sa manche avec Fabinho, dont la polyvalence a déjà fait du bien à la défense des Reds. L'ancien Monégasque a déjà dépanné dans ce secteur avec brio. Et alors que Liverpool a vu son milieu se renforcer cet été avec l'arrivée de Thiago Alcantara et même si le club de la Mersey va perdre à contre-coeur ses qualités dans l'entrejeu et son impact, le Brésilien pourrait être amené à rendre régulièrement de bons services à son arrière-garde.

Sans son roc néerlandais, Liverpool se retrouve en tout cas face à un défi inédit. Aussi bien en défense que dans la création – la qualité de relance de van Dijk étant cruciale au schéma des Reds -, il va falloir trouver comment vivre sans lui. "Nous allons attendre comme une femme attendrait son mari en prison", a conclu Klopp, bien conscient que cette période pourrait être frustrante.

Premier League Rebondissements et polémiques, derby bouillant entre Everton et Liverpool 17/10/2020 À 13:28