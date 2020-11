Steve Mandanda : 3

Impuissant sur le premier but, parti du bon côté en vain sur le penalty, Mandanda s’est fait une frayeur sur une grossière erreur de relance qui aurait pu définitivement enterrer les espoirs marseillais avant la pause. Il est abandonné une troisième fois par sa défense en fin de rencontre.

En bref : Pas coupable, mais pas décisif.

Hiroki Sakai : 3

Le latéral japonais a souffert sur son côté. D’abord face à la vitesse de Luis Diaz, puis à cause des projections de Sanusi après la reprise. Il n’a absolument rien apporté offensivement, n’est pas irréprochable sur le premier but, et ne parvient pas à revenir sur le troisième. Une soirée très difficile.

En bref : Un match à courir derrière le ballon… et ses adversaires.

Alvaro Gonzalez : 4

Il dégage malgré lui le ballon sur Sanson, ce qui permet à Corona d’aller servir Marega sur l’ouverture du score. Malgré cette entame compliquée, l’Espagnol a ensuite relevé (un peu) la tête pour se montrer moins dépassé que ses coéquipiers. Quelques interventions dans les airs pour faire du bien aux siens, mais aucun geste véritablement décisif.

En bref : Le moins catastrophique derrière.

Duje Caleta-Car : 2

Le défenseur croate est doublement fautif sur l’ouverture du score puisqu’il dégage plein axe avant de lâcher le marquage de Marega. Il perd ensuite bêtement plusieurs ballons avant la pause, y compris quand l’OM n’était pas sous pression. Ses deux transversales en touche dès la reprise l’ont enfoncé, avant le coup de grâce : un troisième but sur lequel il est déposé au départ de l’action.

En bref : Un boulet.

Jordan Amavi : 3

Sa faute sur Corona est légère, certes. Mais Amavi ne doit jamais se jeter de la sorte sur le penalty du deuxième but. Il est plus monté que Sakai mais a trop souvent centré à contre-temps. Entre interventions grossières et mauvais choix balle au pied, sa seconde période fut encore compliquée malgré une certaine envie qu’on ne peut pas lui enlever.

En bref : Trop maladroit.

Amavi face à Porto Crédit: Getty Images

Valentin Rongier : 3

Peu en vue dans l’animation, il a tenté de se projeter pour apporter un semblant de profondeur et de variété dans le jeu marseillais, surtout en première période. Mais ce fut timide. Son bon retour devant Marega sauve Mandanda, coupable d’une mauvaise passe. Quelques dribbles et un peu plus d'activité après la reprise, mais trop de fautes techniques.

En bref : Pas le milieu qui pouvait changer le visage de cet OM.

Boubacar Kamara : 3

La sentinelle marseillaise est trop loin d’Otavio, qui peut se retourner et orienter le jeu sur l’ouverture du score. Une action qui illustre ses retards trop fréquents dans cette rencontre malgré quelques interceptions. Il est dépassé par le festival de Corona sur le troisième but. Remplacé par Strootman (82e).

En bref : Pas dans le tempo.

Morgan Sanson : 3

Il ne peut évidemment rien quand Alvaro lui dégage dessus en pleine surface. Mais il est ensuite beaucoup trop tendre pour rattraper le coup face à Corona, qui passe tranquillement entre lui et Sakai avant de servir Marega sur le 1-0. L’ancien Montpelliérain a par ailleurs enchaîné les fautes et apporté trop peu offensivement par rapport à ses qualités de projection. Remplacé par Cuisance (65e).

En bref : Volume, justesse, envie : Cuisance lui a montré tout ce qu’il aurait dû apporter.

Florian Thauvin : 4

L’élément le plus en vue dans ce marasme. Le gaucher a eu le mérite de réclamer le ballon, de faire les appels et de motiver ses troupes. Surtout, il a percuté pour provoquer un penalty qui aurait pu tout changer. Quelques corners bien frappés, quelques centres non coupés. Le champion du monde a fait ce qu’il a pu. Remplacé par Aké (82e).

En bref : Seul au monde, y compris dans l’envie.

Florian Thauvin face à Zaidu Sanusi lors du match de Ligue des champions opposant le FC Porto à l'Olympique de Marseille, le 3 novembre 2020 Crédit: Getty Images

Dario Benedetto : 2

Quelques remises et un renversement de jeu bien senti. Voilà à quoi se résume la prestation de Benedetto, si peu influent. L’Argentin est arrivé en retard sur le seul centre qu’il aurait pu couper et n’a jamais frappé au but. Incapable de prendre la profondeur, il est l’une des raisons de ce jeu marseillais si ennuyeux. Un retour comme titulaire qui s’est avéré terriblement laborieux. Remplacé par Germain (77e).

En bref : Un fantôme

Dimitri Payet : 2

Il avait l’occasion de lancer l’OM dans cette compétition, voire de lancer sa saison. Mais le Réunionnais a complètement raté son penalty après dix minutes de jeu et a sombré ensuite. À l’exception de quelques fautes obtenues, il s’est montré insignifiant offensivement comme dans le repli. Son langage corporel a également de quoi inquiéter. Remplacé par Luis Henrique (65e).

En bref : L’individualité marseillaise la plus inquiétante.

