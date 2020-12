Ils ont joint la parole au geste. Celui des joueurs du PSG et de Basaksehir quand ils ont quitté ensemble la pelouse du Parc des Princes pour protester après les propos supposés racistes du quatrième arbitre Sebastian Coltescu, à l'encontre d'Achille Webo, l'entraîneur adjoint du club turc. C'était à la 13e minute du match et la rencontre n'a jamais redémarré. Elle reprendra finalement mercredi à 18h55. Après cet acte symbolique sur le terrain, les joueurs se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour condamner le racisme.

Les Parisiens Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé ont posté des messages sur leurs comptes Twitter. "Non au racisme", a tweeté le défenseur parisien. "Dites non au racisme", a déclaré son coéquipier, attaquant avec un message de soutien à Webo. "M. Webo, nous sommes avec vous."