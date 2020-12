C’était la 13e minute de jeu et Presnel Kimpembe venait de faire faute dans la moitié de terrain du club de Basaksehir. Mais l’essentiel était ailleurs, sur le banc de touche du club turc. Pierre Achille Webo, entraîneur adjoint, s’est levé de sa place et a clairement demandé des explications au 4e arbitre, Sebastian Coltescu.

Celui-ci aurait demandé l’exclusion du Camerounais en le qualifiant de "Negru", c’est-à-dire "noir" en roumain. Derrière, tous les membres de l’équipe turque, Demba Ba en tête, a refusé de reprendre le jeu et de laisser passer ces paroles, rapidement rejoints par les Parisiens, Neymar et Kylian Mbappé en tête. "Why you said negro ?" ("Pourquoi tu as dit noir ?", NDLR) , a notamment répété l'entraîneur camerounais à plusieurs reprises.