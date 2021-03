Football

Tirage au sort PSG-Bayern -"Sortir une équipe de ce calibre, le PSG ne l'a jamais fait"

LIGUE DES CHAMPIONS - Le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions. Un défi immense pour les joueurs de la capitale, le plus grand depuis l'arrivée de QSI à la tête du club selon nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier. Le match aller aura lieu le 6 ou 7 avril et le retour le 13 ou 14 avril.

00:11:06, il y a une heure