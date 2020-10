Football

VIDEO - Ligue des champions - "Finalement, c'est peut-être le PSG le moins bien loti..."

LIGUE DES CHAMPIONS - Le tirage au sort de la C1 s'est montré plutôt clément envers les trois clubs français engagés, à savoir le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et Rennes. Ces deux derniers figuraient dans le pot 4 et pouvaient donc craindre un groupe de la mort. Ils y ont échappé et finalement, le champion de France est peut-être le moins bien loti.

