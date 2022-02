Il nous a habitués à autre chose. A remplir les filets. Empiler les buts. Affoler les compteurs. Toutes les métaphores étaient bonnes pour caractériser son efficacité depuis le début de l'année 2021. Mais voilà un bon mois maintenant que Jonathan David retrouve des standards que l'on pensait d'une autre époque. De ses débuts au LOSC, quand il n'avait pas encore trouvé ses marques et n'arrivait désespérément pas à débloquer son compteur buts.

Six matches de rang ! Six matches sans marquer. Plus de 540 longues minutes sans ce bonheur qui le fait vibrer dans le football. "Depuis que je suis jeune pour moi, c’était toujours marquer", a résumé l'attaquant canadien pour Téléfoot. Mais voilà, il a à nouveau perdu la recette. Et forcément, les Dogues, qui se retrouvent avec un duo d'attaquants sans le moindre but en 2022 (ndlr : avec Burak Yilmaz), ressentent le manque d'efficacité de leur meilleur artificier comme en témoignent leurs deux buts marqués sur leurs quatre dernières sorties.

Jonathan David buteur avec le LOSC Crédit: Getty Images

Émoussé par ses efforts et les déplacements ?

Alors pourquoi ce retour à la case départ pour le meilleur buteur du championnat de France au terme de la phase aller (12 réalisations) ? Son coach Jocelyn Gourvennec a quelques explications à avancer. "Il a énormément joué, en plus des déplacements, ça pèse peut-être", a d'abord glissé le coach lillois après le nul face à Metz vendredi (0-0).

Aligné à tous les matches du LOSC depuis le coup d'envoi de la saison sauf face à Lens en Coupe de France, le natif de Brooklyn a en effet multiplié les rencontres tout en enchaînant les voyages transatlantiques pour aller disputer les qualifications du Mondial 2022 avec sa sélection, avec une certaine efficacité puisqu'il a encore été décisif à trois reprises lors des derniers matches du Canada fin janvier (ndlr : 2 buts et 1 passe). Forcément, cela peut peser.

Jonathan David s'est à nouveau illustré lors de la 9e journée de Ligue 1, en inscrivant un doubé face à Marseille (2-0) Crédit: Getty Images

Il est sûrement plus suivi par les adversaires aussi

Réputé pour être un gros travailleur, Jonathan David n'est en plus pas du style à ménager ses efforts sur une pelouse. Son activité ne se limite ainsi pas à ses buts. Il écarte les défenses avec ses appels. S'active dès la perte de balle de son équipe pour gêner la relance adverse. Un travail défensif indispensable pour le LOSC. Mais qui pourrait expliquer un manque d'influx précieux à l'heure de conclure devant le but. "Il fait toujours autant d’efforts", salue ainsi Jocelyn Gourvennec, qui apprécie l'investissement de son attaquant tout comme Christophe Galtier avant lui.

Le coach nordiste avait d'ailleurs souligné il y a quelques mois que son buteur parcourait 12 kilomètres à chaque match. "C'est un garçon qui récupère assez vite de ses matches, de ses efforts, il a une physiologie exceptionnelle", avance cependant Gourvennec, qui ajoute une autre donnée assez évidente au vu de l'efficacité de son buteur canadien en 2021 pour expliquer sa période moins faste : "Il est sûrement plus suivi par les adversaires aussi. On doit l'aider à trouver plus de fluidité, on doit l'aider à retrouver des bonnes sensations et de l'allant", a ajouté l'entraîneur lillois.

Briller face Chelsea pour attirer encore plus les clubs du Royaume ?

Pour espérer rêver encore un peu plus en Ligue des champions, le LOSC a en effet intérêt à trouver comment relancer la machine à buts David. Car si les champions de France sont encore dans la plus prestigieuse compétition du Vieux Continent, le prolifique rendement en 2021 de l'ancien co-meilleur buteur du championnat belge y est pour beaucoup. Avec une réalisation à chaque sortie lors des trois derniers matches des Dogues en C1, il a joué un rôle clef dans la qualification nordiste. Et si Lille veut sortir les champions d'Europe en titre, cela n'arrivera sûrement que s'il remet ça.

Sur le plan personnel, cela tomberait aussi très bien. Pour son moral déjà, lui qui ne cache pas son amour des buts et même si Gourvennec estime "que rien n'a de prise sur lui". Mais ce serait aussi bénéfique pour sa cote ! Étant donné ses performances en 2021, l’ancien de la Gantoise ne manque pas de prétendants pour cet été, alors que son agent a clairement annoncé que ce serait sa dernière saison dans le Nord de la France. Et s'il fait trembler les filets face à Chelsea, il attisera encore un peu les clubs de Premier League, une compétition qui lui donne l'eau à la couche. "Ça attire tout le monde. C'est le championnat le plus compétitif du monde", a-t-il lancé dimanche dans Téléfoot. Alors, à lui de rendre son CV encore un peu plus sexy.

