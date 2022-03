S'il fallait calculer le nombre de branches auxquelles le LOSC peut se raccrocher, on aurait bien du mal, pour être tout à fait franc, à distinguer la moindre brindille. Tout penche en faveur de Chelsea à mi-chemin de ce 8e de finale de Ligue des champions. D'abord le score du match aller (2-0) qui ne laisse la place qu'à un exploit pour les hommes de Jocelyn Gourvennec. Ensuite la prestation d'un ennui abyssal face à un candidat au maintien, Saint-Etienne en l'occurrence, vendredi dernier (0-0), qui a effrité la confiance et surligné le manque de constance d'un champion de France bien loin de ses standards de la saison passée.

Et si tout cela ne suffisait pas, l'absence de Renato Sanches, le meilleur joueur du LOSC cette saison en général et à Stamford Bridge en particulier, est un caillou supplémentaire dans des chaussures déjà remplies de graviers. "Renato est un joueur hors norme, qui peut faire un peu tout et jouer à tous les postes. On va s'organiser sans lui, on va faire différemment", a expliqué Gourvennec. L'autre golden boy lillois, Jonathan David, a perdu sa forme de fin d'année dernière et n'a inscrit qu'un but lors de ses dix derniers matches. Bref, Lille est dans de sales draps à l'heure d'affronter le champion d'Europe en titre même si la suppression du but à l'extérieur permet d'amortir le mutisme de l'aller.

Aucun exploit européen dans l'histoire du LOSC

"Je suis le seul dans cette salle à croire à l'exploit. On joue un match où on nous donne moins de 10% de chances de nous qualifier et le Losc répond toujours présent dans ces situations", a prévenu Jocelyn Gourvennec. "Vous ne pouvez pas nous empêcher de rêver à un exploit." L'espoir, voilà peut-être la seule branche à laquelle se raccrocher quand tout ou presque annonce une qualification sans heurts du Chelsea FC quand bien même Lille n'a pas été ridicule à Stamford Bridge.

Même l'histoire n'est pas du côté des Nordistes, qui ne disputent là que le second 8e de finale de leur histoire en C1 après 2007 et une élimination face à Manchester United, et éliminer Chelsea ce mercredi serait sans conteste possible le plus grand exploit de l'histoire du LOSC. Il n'a qu'à une seule reprise renverser le cours d'une confrontation mal engagée. C'était en 2001 face à la Fiorentina au 3e tour de la Coupe de l'UEFA (défaite 1-0 en Italie et victoire 2-0 au retour). Et les Dogues, contrairement à bon nombre de clubs de L1, n'ont jamais signé d'exploit retentissant dans un tableau final de Coupe d'Europe.

"Chelsea peut être rayé de la carte aujourd’hui"

Chelsea pourra-t-il s'aligner ?

Lille n'a ni l'ADN ni, a priori, les moyens de renverser l'un des favoris à la victoire finale. Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, le reconnaît d'ailleurs : les Lillois "ont tout à gagner et rien à perdre" dans ce match. Reste le contexte particulier de la rencontre et les répercussions potentielles sur une équipe de Chelsea qui ne sait plus de quoi son avenir à court, moyen et long terme sera fait.

L'humeur est bonne", a assuré leur Thomas Tuchel. "Quand je dis qu'on cherche à rester concentré sur ce qu'on peut maîtriser, je le pense. La priorité c'est de prendre nos responsabilités." Lille aussi devra les prendre, croiser les doigts très forts et croire au miracle. Pourront-ils finir la saison ? Pourront-ils même jouer ce 8e de finale de Ligue des champions ? Difficile de faire abstraction du lourd climat qui entoure le club londonien alors que les avoirs du propriétaire russe, Roman Abramovitch, ont été gelés, jeudi dernier. "", a assuré leur Thomas Tuchel. "Quand je dis qu'on cherche à rester concentré sur ce qu'on peut maîtriser, je le pense. La priorité c'est de prendre nos responsabilités." Lille aussi devra les prendre, croiser les doigts très forts et croire au miracle.

