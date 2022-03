Le LOSC n'est pas encore certain de pouvoir affronter Chelsea, mercredi soir, en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Selon les informations de L'Equipe , les sanctions prises à l'encontre de Roman Abramovich, toujours propriétaire des Blues, pourraient en effet remettre en cause la tenue de la rencontre. Ce mardi, l'Union européenne a décidé de sanctionner de nouveaux oligarques russes, dont le boss du club anglais, en représailles à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces mesures font partie d'un quatrième train de sanctions européennes contre Moscou qui a été approuvé lundi après-midi par les ambassadeurs des 27 Etats membres à Bruxelles.

Avant son extension, 862 individus et 53 entités russes figuraient sur cette liste noire qui interdit l'entrée sur le territoire de l'UE et autorise le gel des avoirs des personnes et entreprises visées. Abramovitch, proche du président russe Vladimir Poutine, a déjà été sanctionné par le Royaume-Uni. Alors, pourquoi le match entre Lille et Chelsa est-il menacé ? Comme le rappelle L'Equipe , l'article 2 du règlement du Conseil européen indique que "", et qu'aucun "".