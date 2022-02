Erling Haaland, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kaka, Andreï Shevchenko, Fernando Morientes, Ruud van Nistelrooy, Raùl… La liste des meilleurs buteurs des différentes Ligues des champions ne manque vraiment pas de stars au XXIe siècle. Elle pourrait accueillir un joueur plus méconnu au terme de l'exercice actuel. Un attaquant que l'on n'attendait pas forcément à pareille fête. Mais qui n'est certainement pas là par hasard. La réussite n'aurait pas suffi à elle seule pour permettre à Sébastien Haller de signer des débuts si tonitruants en C1.

L'Ivoirien avait frappé très fort dès son premier match dans la compétition, avec un quadruplé contre le Sporting (1-5). Derrière, il avait réussi l'exploit de marquer à chacune de ses sorties en Ligue des champions. Une performance que seul Cristiano Ronaldo avait réalisée avant lui, et inédite pour un novice à ce niveau. Haller s'est ainsi installé en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions avec 10 réalisations. Une de plus que Robert Lewandowski. Une de plus, aussi, que Jari Litmanen, le dernier joueur de l'Ajax à avoir remporté le classement des buteurs de la C1 avec 9 buts lors de la fabuleuse épopée des hommes de Louis van Gaal en 1996.

La CAN est digérée

Le club néerlandais n'a pas fait la même erreur que l'hiver dernier, quand il avait malencontreusement oublié d'inscrire sa recrue fraîchement arrivée de West Ham dans sa liste pour disputer la deuxième phase de la Ligue Europa. Un comble pour le joueur le plus cher de l'histoire de l'Ajax, acheté pour 22,5 millions d'euros. Haller a largement justifié cet investissement avec 41 buts et 15 passes décisives en 51 matches sous les couleurs de la formation amstellodamoise. De quoi rappeler à ses dirigeants de l'inscrire en vue du 8e de finale de Ligue des champions contre le Benfica.

Sébastien Haller lors du match Ajax-Sporting. Crédit: Getty Images

Haller l'abordera en pleine confiance. Même si l'Ivoirien a connu un début d'année plutôt contrariant avec l'élimination de sa sélection dès les 8es de finale de la CAN, et un seul but au compteur lors de cette compétition, inscrit en phase de poules face à la Sierra Leone (2-2). L'ancien Hammer n'a pas tardé à digérer cette déception. De retour à Amsterdam début février, il a continué d'empiler les buts comme il le fait depuis le début de la saison : une réalisation contre Almelo (3-0) et un triplé contre le FC Twente (5-0), pour prendre la tête du classement des buteurs de l'Eredivisie (16 buts) et porter son total à 28 buts en 28 matches toutes compétitions confondues cette saison. La moyenne est vite faite.

Une équipe taillée pour lui

Sa discrétion à la CAN a surtout permis de vérifier à quel point Haller est dans des conditions idéales pour exprimer ses qualités de puissance et de vitesse à l'Ajax d'Amsterdam. Entouré de remarquables passeurs comme Dusan Tadic, Steven Berghuis et Antony, à la pointe d'une équipe dominante sur le plan collectif, performante dans le jeu de possession comme dans les transitions rapides, l'Ivoirien joue pleinement son rôle de finisseur. Il a ainsi inscrit ses dix buts depuis l'intérieur de la surface de réparation lors de la phase de poules de la Ligue des champions.

Sebstien Haller Crédit: Getty Images

L'Ajax est taillée pour le mettre en valeur. Ce n'est pas une surprise. Erik ten Hag savait ce qu'il faisait l'hiver dernier en allant chercher Haller à West Ham, quitte à consentir le plus gros investissement de l'histoire du club. L'Ivoirien s'était révélé sous les ordres du technicien néerlandais à Utrecht, où il avait compilé 51 buts et 16 passes décisives en 98 matches entre 2015 et 2017. "Je suis toujours resté en contact avec Erik ten Hag, nous parlions car nous avions eu de bons rapports précédemment à Utrecht", avait d'ailleurs souligné l'ancien Auxerrois au moment de sa signature à l'Ajax.

Lisbonne, là où tout recommence

Le plan de Ten Hag fonctionne à merveille. Ce serait presque un euphémisme tant les statistiques de Haller en Ligue des champions sont hallucinantes. Il a d'ores et déjà atteint le total établi par le meilleur buteur de la dernière édition, Erling Haaland, avant de se mesurer au Benfica. La formation lisboète a affiché des performances défensives contrastées lors de la phase de poules. Si elle fait partie des équipes qui ont réalisé le plus de clean-sheets (4/6), la formation à l'époque dirigée par Jorge Jesus avait aussi explosé contre le Bayern Munich en concédant 9 buts en 2 matches.

C'est à Lisbonne, dans cette ville où il a signé son premier coup d'éclat en Ligue des champions contre le Sporting, que Haller va tenter de poursuivre sa moisson. Robert Lewandowski muet la semaine passée contre le Red Bull Salzbourg (1-1), l'Ivoirien a l'occasion de prendre ses distances en tête du classement des buteurs et de s'affirmer encore davantage comme un prétendant au trône à l'issue de la saison. "Dix buts, même en rêve je ne l'aurais pas imaginé", disait-il à l'issue de la phase de poules. Et pourtant, le meilleur est peut-être à venir.

Sébastien Haller (Ajax Amsterdam) Crédit: Getty Images

