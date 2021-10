Football

Mbappé -"L'homme le plus important du projet parisien va quitter le club dans les mois qui viennent"

LIGUE DES CHAMPIONS - Kylian Mbappé a encore une fois été le grand artisan de la victoire du Paris Saint-Germain face à Leipzig (3-2), mardi, au Parc des Princes. Un but, une passe décisive et un penalty provoqué font de lui le joueur le plus important de l'équipe, et de loin, selon nos journalistes Cyril Morin et Hadrien Hiault. Le problème, c'est qu'il risque de partir dans quelques mois...

00:01:53, il y a 7 minutes