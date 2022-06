l'impréparation" des autorités publiques et qualifié la non-conservation des images de vidéosurveillance comme "une faute grave" après une visite au Stade de France. Après les auditions de Gérald Darmanin, Amélie Oudéa-Castéra Didier Lallement , puis la FFF à la suite du fiasco organisationnel de la finale de la C1 à Saint-Denis le 28 mai dernier, la délégation sénatoriale, en charge de ce dossier épineux, a dénoncé jeudi "" des autorités publiques et qualifié la non-conservation des images de vidéosurveillance comme "" après une visite au Stade de France.

Ad

Laurent Lafon (centriste) a dénoncé une "impréparation en amont, un manque de réactivité pendant, et une gestion critiquable après" et des faits d'une "rare gravité dont les conséquences auraient pu être dramatiques". Il a par ailleurs exprimé ses "regrets et excuses" pour les spectateurs victimes de faits de délinquance et ceux qui n'ont pas pu entrer voir le match.

Ligue des champions Incidents au Stade de France : Un système de détection des mouvements de foule bientôt adopté ? IL Y A 4 HEURES

S'agissant de la non-conservation des images de vidéosurveillance du consortium du Stade de France, Jean-Noël Buffet (LR) a estimé que c'était "à tout le moins une faute grave". Interrogé sur le fait de savoir si cette non-conservation avait été "cachée"', ce dernier a répondu: "Non, je ne peux pas dire ca". "Ce qui interpelle, c'est que personne n'ait eu la lucidité de dire 'On conserve ces images'", a-t-il dit.

L'UEFA bientôt auditionnée ?

Il a également précisé qu'il allait vérifier l'information selon laquelle un substitut du procureur de Bobigny était présent au PC sécurité, comme il est de coutume lors d'un grand évènement. Un officier de police judiciaire était présent, a-t-il affirmé et "un arrêté" permettait aussi à la police "d'enregistrer les images du Stade de France". Dans l'attente d'autres auditions la semaine prochaine, notamment celle des supporters, l'impression donnée est "que personne n'est responsable" donc "personne n'est coupable", a déploré Laurent Lafon. Le Sénat souhaiterait aussi auditionner l'UEFA mais n'a pas encore eu de réponse.

Ligue des champions Incidents au Stade de France : La SNCF "pas alertée" de l'engorgement des supporters 14/06/2022 À 12:57