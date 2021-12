L'alternance des gardiens de but du PSG se poursuit. Titularisé face à Manchester City (2-0) puis à Leipzig (2-2), Gianluigi Donnarumma va débuter son troisième match de Ligue des champions sous ses nouvelles couleurs, alors que Keylor Navas s'installera sur le banc. En défense centrale, Presnel Kimpembe est remplacé par Abdou Diallo. L'ancien joueur de Dortmund n'a joué qu'un match de C1 depuis le début de la saison et c'était à Bruges (1-1), lors du match aller, au poste d'arrière gauche. Pour le reste en défense, c'est du classique avec Achraf Hakimi, Marquinhos et Nuno Mendes.

Ad

Au milieu du terrain, Mauricio Pochettino a choisi de miser sur Idrissa Gueye, Marco Verratti et Georginio Wijnaldum. Eric Junior Dina Ebimbe, Ander Herrera (unique buteur parisien au match aller), Danilo Perreira et Leandro Paredes débuteront en qualité de remplaçant. En attaque, sans surprise avec l'absence de Neymar, le technicien argentin a titularisé Kylian Mbappé, Lionel Messi et Angel Di Maria.

Ligue des champions Henderson et Van De Beek devraient être titularisés : Rangnick va faire tourner face à Berne IL Y A UNE HEURE

La compo du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Diallo, Nuno Mendes - Gueye, Verratti, Wijnaldum - Mbappe, Messi, Di Maria

Ligue des champions Capoue, le métronome de Villarreal IL Y A 2 HEURES