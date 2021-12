En suivant la logique de Mauricio Pochettino, Gianluigi Donnarumma devrait jouer contre Bruges ce mardi soir. Depuis le début de la phase de poules de la Ligue des Champions, Keylor Navas a débuté à Bruges (1-1), à Manchester City il y a deux semaines (1-2) et contre Leipzig à domicile (3-2), alors que l'Italien a été titularisé à deux reprises face aux Citizens (2-0) au Parc des Princes puis à Leipzig (2-2).

Ad

"La situation est différente aux situations connues par le passé. Il faut y faire face. La façon dont nous gérons cette situation est la meilleure selon nous. On a deux très bons gardiens", a-t-il souligné à la veille de Entamée depuis le début de la saison, l'alternance entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas se poursuit, mais pas sans états d'âme , surtout dans le clan de l'ex-Milanais. Malgré la bourde de Keylor Navas samedi soir à Lens (1-1), Mauricio Pochettino a décidé de maintenir le statu quo pour le poste de gardien de but.", a-t-il souligné à la veille de PSG-Bruges

Ligue des champions Désormais négatif au Covid-19, De Bruyne sera titulaire à Leipzig IL Y A 2 HEURES

u départ, je me disais que ça pouvait péter. Mais aujourd'hui, je suis surpris de la réussite de ce fonctionnement car les deux gardiens maintiennent un niveau de performances impressionnant même si on sent que ça commence à titiller Gianluigi Donnarumma, nous a confié Steve Elana avant le déplacement du PSG à Bollaert. Je pense qu'ils sont bien partis pour continuer comme ça toute la saison." Entre miser sur un jeune gardien (22 ans), sacré champion d'Europe cet été avec la Squadra Azzurra, et un triple vainqueur de Ligue des champions, auteur d'une saison 2020-21 XXL et soutenu par les Sud-Américains du PSG, le technicien argentin a choisi de ne pas choisir. Un non-choix probablement dicté par son souhait de ne pas fracturer son vestiaire plutôt que pour des raisons tactiques ? "A, nous a confié Steve Elana avant le déplacement du PSG à Bollaert.."

Ça peut tenir sur une saison mais pas sur le long terme

Mais l'ex-gardien de Caen, Brest et Lille craint que la situation ne se tende dans le money-time. "Qui jouera si le PSG va en finale de Ligue des champions ? Lorsque les matches couperets vont arriver, ça va devenir problématique". "Ça peut tenir sur une saison mais pas sur le long terme, corrobore l'entraîneur et ex-gardien de but, Elie Baup. La situation est difficile pour les deux gardiens. C'est le paradoxe d'un club avec des moyens énormes. L'opportunité de prendre Gianluigi Donnarumma était bonne car il était libre. Mais en même temps, c'était compliqué sachant qu'il y avait déjà Keylor Navas et qu'il n'avait jamais déçu."

Depuis le coup d'envoi de l'exercice 2021-22, Keylor Navas a débuté 14 rencontres toutes compétitions confondues contre 9 pour son rival italien. Avec une moyenne respective de 0,93 et 0,88 but encaissé par match (ndlr : 15 pour Navas et 8 pour Donnarumma), les deux portiers restent sensiblement proches au niveau des performances. Ce qui pousse d'autant plus Mauricio Pochettino à ne pas trancher.

Mauricio Pochettino ne doit pas beaucoup dormir

"Là, c'est de la gestion au jour le jour, note Elie Baup, consultant pour beIN Sports. D'ici les grandes échéances, on ne sait pas ce qui peut arriver, il peut y avoir des blessures. Avoir deux gardiens titulaires, je ne pense pas que ce soit le choix de Mauricio Pochettino, c'est une situation à laquelle il doit faire face. Après c'est le même constat sur le poste de défenseur par exemple : qui va-t-il choisir entre Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos ? C'est le propre de cette équipe de faire des choix sans arrêt avec des joueurs de top niveau. Le boulot d'entraîneur du PSG est magnifique mais dingue en même temps. Gérer toutes les stars, c'est un truc infernal, Mauricio Pochettino ne doit pas beaucoup dormir. Sans oublier que certains dans l'équipe sont pro-Navas ou pro-Donnarumma. C'est un business de fou."

Donnarumma vit mal sa situation ? "Qu'il s'en prenne à son agent plutôt qu'au PSG"

La situation actuelle, on n'a jamais vu ça dans d'autres grands clubs, rappelle le champion de France 1999 avec les Girondins de Bordeaux. Si un gardien ne fait pas tous les matches, les défenseurs et l'équipe doivent à chaque fois retrouver leurs repères. C'est pour cette raison qu'il y a peu de rotation à ce poste." L'ancien entraîneur de l'OM le souligne également : parmi les gardiens nommés pour le trophée Yachine , récompensant les meilleurs portiers de l'année 2021, seuls Gianluigi Donnarumma, vainqueur du trophée, et Keylor Navas n'étaient pas des titulaires indiscutables en club. ", rappelle le champion de France 1999 avec les Girondins de Bordeaux.."

Quand un joueur est habitué à évoluer avec le même gardien, il y a moins de calcul

Cette alternance peut-elle ainsi déséquilibrer l'organisation de l'équipe parisienne ? Steeve Elana va dans le même sens qu'Elie Baup. "Quand un joueur est habitué à évoluer avec le même gardien, il y a moins de calcul, assure-t-il. Par exemple, un défenseur central ne va pas relancer de la même façon si le gardien est droitier ou gaucher." Lancien portier du Gazélec Ajaccio précise par ailleurs que la situation reste tenable grâce à l'écart d'âge entre Gianluigi Donnarumma (22 ans) et Keylor Navas (35 ans le 15 décembre). "Si on avait deux gardiens du même âge, je ne pense pas qu'il y aurait cette même 'facilité', décrypte-t-il. Là, on arrive un peu dans une idée de transmission de relais."

Le PSG devrait-il donc opter pour un gardien en L1, et un autre en C1 ? "Je ne pense pas que ce soit une bonne solution, répond Steeve Elana. Là, la Ligue des Champions va disparaître pendant deux mois, comment ça se passe alors que les deux gardiens sont sélectionnés avec l'Italie et le Costa Rica ? Après plusieurs semaines sans jouer, il faut se remettre dedans et psychologiquement, ça peut être plus compliqué." A l'heure H, aucune solution ne semble se dégager pour départager Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Pour l'instant ?

Ligue des champions "Je sens le soutien de mes joueurs" : Pochettino répond aux critiques sur le style de jeu du PSG IL Y A 2 HEURES