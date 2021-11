Football

Cristiano Ronaldo "jordanesque", carence défensive du PSG et VAR énigmatique : Les tops et flops de la 4e journée de C1

TOUR D'EUROPE - Cristiano Ronaldo a été fidèle à lui-même, cette semaine en Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain n’a pas été beaucoup plus surprenant, en faisant preuve d’une fébrilité défensive qui le caractérise depuis le début de cette campagne, mercredi à Leipzig (2-2). Mais aussi : 12/12, drôle d'utilisation du VAR et l’Atlético qui voit rouge. Nos tops et flops de la 4e journée de C1.

00:03:13, il y a 20 minutes