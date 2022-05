Ad

Deux jours après les faits, qui ont fait couler beaucoup d'encre et notamment en Angleterre, l'UEFA promet d'"examiner les prises de décisions, les responsabilités et les comportements de toutes les parties impliquées dans la finale". L'enquête a été confiée à une personnalité indépendante, l'ancien ministre portugais de l'Éducation de la Jeunesse et des Sports, Tiago Brandão Rodrigues. De son côté, le gouvernement britannique a appelé l'UEFA à "travailler étroitement avec les autorités françaises dans une enquête complète" et à en publier les conclusions. (Avec AFP)

