Football

Finale Ligue des champions Madrid-Liverpool - 5 trophées sur les 9 dernières éditions : "Ce Real est une équipe unique"

LIGUE DES CHAMPIONS - 14 trophées, dont cinq sur les neuf dernières éditions : le Real Madrid est une équipe à part dans l'histoire du football européen. Si Courtois et Benzema ont été les grands artisans de la victoire finale, les Merengue pourront remercier Carlo Ancelotti, coach le plus titré du continent, légendaire à souhait pour Maxime Dupuis et Martin Mosnier dans le podcast FC Stream Team.

00:07:03, il y a 9 heures