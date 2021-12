Le 8e de finale de C1 PSG-Real sera celui des retrouvailles entre Sergio Ramos et Madrid mais aussi entre Lionel Messi et l'Espagne. Ce choc sera surtout marqué par le dossier Kylian Mbappé . Sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2022, l'international français n'a toujours pas prolongé et risque de partir libre. Si rien ne change d'ici le 1er janvier prochain, l'ancien Monégasque pourra signer dans le club de son choix et le Real Madrid figure en pole position.