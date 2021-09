La Ligue des champions reprend. Et la Juventus Turin, qui affronte Malmö ce mardi, va l'entamer avec l'espoir d'y décrocher… sa première victoire de la saison ! Cela semble improbable en plein cœur du mois de septembre. Mais si la Serie A a repris tard, les Bianconeri n'y arrivent pas. Trois matches : un nul et deux revers, dont le dernier face à Naples ce weekend (1-2) qui a fini avec près de 70% de possession de balle ! Avant de retrouver la C1, la Vieille Dame pointe à une piteuse 16e place du championnat italien. Indigne de son statut. Et de son passé. Mais qui en dit aussi long sur la mission de Massimiliano Allegri, placé à la tête du nouveau projet turinois.

Minée par des finances dans le rouge illustrées par des pertes importantes suite à la crise liée à la pandémie de Covid-19, la Juventus a en effet pris les devants. Et accélérant encore un peu plus le processus ! Alors que le départ de Cristiano Ronaldo et son salaire faramineux a déjà permis d'alléger considérablement les comptes du club, la formation turinoise a avancé d'un an son nouveau projet. Au cœur de sa stratégie désormais : des investissements sur des jeunes à fort potentiel. "L'ambition et la volonté sont simples : maintenir une équipe compétitive, mais avec un projet différent, qui passe par un rajeunissement de l'effectif", a reconnu la semaine passée le directeur sportif de la Juventus, Federico Cherubini dans Tuttosport.

Weston McKennie avec la Juventus Turin Crédit: Getty Images

Un mercato très jeune et peu dépensier

Alors que la Juve a parfois été pointée du doigt comme "l'un des effectifs les plus vieux d'Europe" comme le remarquait le président Agnelli en août 2020 après l'élimination en huitièmes de finale contre Lyon (0-1, 2-1), le virage est clair et net. Lors des derniers mercatos, la Vieille Dame s'est offert un petit lifting. Et la dernière fenêtre a été un coup de scalpel de plus avec l'achat définitif de Weston McKennie (23 ans), le prêt avec option d'achat obligatoire de Moise Kean (21 ans) ou encore la signature de Kaio Jorge (19 ans), champion du monde des moins de 17 ans en 2019 au Brésil.

Aussi bien choisie pour son intérêt économique que sportif, l'opération "jeunes" a bien pris le dessus pour cette Juve, souvent amenée dans le passé à récupérer des joueurs d'expérience pour tenter d'aller enfin décrocher à nouveau cette Ligue des champions qui lui échappe depuis 1996. En prenant soin en plus cet été de ne pas trop dépenser. Si Massimiliano Allegri avait espéré pouvoir récupérer Mauro Icardi ou encore Miralem Pjanic, le board des Bianconeri a ainsi clairement mis un frein à ses dépenses en ne lâchant "que" 63 millions en 2021 selon la Gazzetta dello Sport, après avoir acheté pour 140 millions d'euros en 2019 puis 150 millions en 2020.

Massimiliano Allegri Crédit: Getty Images

Il y aura un potentiel que l'entraîneur devra développer

Revenu aux affaires après les échecs de Maurizio Sarri et d'Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri a d'ailleurs très vite compris sa nouvelle mission. "Il sera très important de pouvoir créer une valeur ajoutée avec ces jeunes", avait-il prévenu en juillet lors de son arrivée. Le ton est donné.

"Avant, il y avait des joueurs d'un certain calibre et avec un certain bagage, a encore confirmé Federico Cherubini la semaine passée. Mais dans le nouveau projet, il y aura un potentiel que l'entraîneur devra développer (...) Nous restons au niveau et nous ne changeons pas notre objectif qui est toujours la victoire, mais en prenant un chemin différent (...)". Un chemin qui peut être plus sinueux que prévu. Et le début de saison est là pour le rappeler si certains en doutaient encore.

