Football

La réforme du Fair Play Financier dit : "Ne partez pas en Super Ligue, on va vous laisser faire ce que vous voulez"

FC STREAM TEAM - Le Fair Play Financier évolue. Cela a été acté jeudi par l’UEFA. Martin Mosnier et Maxime Dupuis détaillent la façon dont il est réformé, avec un certain laxisme en matière de déficit autorisé et l’introduction d’un plafonnement salarial, via un pourcentage des revenus. Résultat ? Les gros clubs sont gagnants, aux yeux de nos journalistes. Extrait. [Réalisation : Simon Farvacque]

00:05:42, il y a une heure