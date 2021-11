Dans six jours, il recevra peut-être la plus belle des récompenses individuelles. Ou pas. En attendant, Robert Lewandowski continue de faire ce qu'il sait faire de mieux : marquer des buts. Avec la manière. Ce mardi en Ligue des champions, à Kiev et dans des conditions qui ne favorisent pourtant pas franchement le spectacle, l'attaquant du Bayern Munich s'est encore offert un petit bijou. Une bicyclette.

Ce chef-d'œuvre lui a encore permis de gonfler des statistiques à couper le souffle. Il s'agit de sa neuvième réalisation en cinq matches de C1 cette saison. Depuis le début de l'exercice, l'insatiable attaquant a inscrit 25 buts toutes compétitions confondues. Et depuis le début de l'année civile ? 64 réalisations. Des chiffres hors norme. Dignes d'un Ballon d'Or.

