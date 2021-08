Les festivités européennes sont de retour. Après un été chargé, entre l'Euro 2020 et les Jeux Olympiques de Tokyo, la Ligue des champions va reprendre ses droits. Cela commence dès jeudi, à Istanbul, avec le tirage au sort des groupes de cette C1 édition 2021-2022. Les 32 équipes qualifiées ont été réparties dans quatre chapeaux afin de former 8 poules de 4 équipes. La liste dénombre deux clubs tricolores : le Lille OSC (chapeau 1), qui partage son chapeau avec le champion en titre Chelsea, et le Paris Saint-Germain (chapeau 2).

Les premiers matchs de la compétition auront lieu le 14 septembre et la phase de groupes se clôturera le 8 décembre. Il faudra ensuite patienter jusqu'au 15 février pour assister aux huitièmes de finale. En ce qui concerne le règlement, cette saison, la règle des buts à l'extérieur n'est plus en vigueur. Place désormais au tirage au sort, effectué par les invités spéciaux de l'UEFA Branislav Ivanovic et Michael Essien, tous deux ex-joueurs des Blues.

Composition des groupes

Ligue des champions La France dépassée par le Portugal à l'indice UEFA, son ticket direct pour la C3 menacé ? IL Y A 6 HEURES

GROUPE A :

GROUPE B :

GROUPE C :

GROUPE D :

Ligue des champions Monaco, du rêve au cauchemar : "C'est notre faute..." IL Y A 17 HEURES