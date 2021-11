Paul Pogba a passé une sale soirée sur la pelouse de l'Atalanta Bergame hier soir (2-2). Malmené par son vis-à-vis Teun Koopmeiners dans l'entrejeu, le milieu de terrain français a perdu 13 ballons et a sombré, sans parvenir à réhausser le niveau d'un collectif en grande difficulté. Sorti un peu après l'heure de jeu, l'international tricolore a observé le nouveau miracle de CR7 depuis le banc de touche. En Angleterre, sa prestation n'est pas passée inaperçue, surtout du côté des anciens Red Devils.

Il est dans la lune par moments !

Paul Scholes, milieu emblématique de Manchester United et consultant pour BT Sport, n'y est pas allé de main morte pour exprimer son ressentiment à l'égard de Paul Pogba. "C'est un joueur avec beaucoup d'expérience mais quand il aura 35 ans il sera toujours le même.., a regretté l'ex-international anglais. Il fera toujours les mêmes erreurs stupides, à essayer de faire des semelles, de s'entourer d'adversaires et de montrer ses dribbles. Et tout le monde le sait, on le voit tout le temps ! Le plus important avec ce joueur c'est sa concentration, il est dans la lune par moments !"

Paul Scholes n'a pas été tendre avec son ancien partenaire Paul Pogba Crédit: Imago

Dans une discussion avec Rio Ferdinand notamment sur le plateau du média britannique, l'Anglais de 46 ans s'est montré assez fataliste sur les besoins qui entourent l'actuel numéro 6 mancunien. "A la Juve il était excellent et c'est pour ça qu'on (Manchester United, ndlr) l'a signé, mais il y avait tant d'expérience autour de lui : Pirlo, Chiellini, Bonucci, Buffon et un entraîneur agressif pour le mobiliser tout le temps. Et il aura besoin de ce genre de traitement jusqu'à ses 35 ans...". De la part de celui qui a arrêté sa carrière à 39 ans, le message a le mérite d'être clair...

