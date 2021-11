Un temps, il a fallu craindre que l'histoire se répète, que la série de neuf ans et dix matches sans succès en C1 s'allonge. À Séville, ce mercredi , Lille a d'abord semblé revivre ce qu'il a si souvent vécu lors de ses dernières campagnes de Ligue des champions. Un but précoce, d'abord. Une injustice, ensuite, avec un penalty évident mais non sifflé par Istvan Kovacs

Bref, tout cela ne présageait rien de nouveau et pourtant, quelque chose avait changé. Dans l'attitude, dans l'envie et dans la volonté, les Dogues se sont rendus en Andalousie pour écarter une routine de plus en plus pesante. Pas affectés par l'oubli dont ils ont été victimes, juste après l'ouverture du score sévillane, lorsque Jonathan David a été fauché dans la surface adverse par Thomas Delaney (17e), les hommes de Jocelyn Gourvennec sont restés mobilisés. En mission.

Renato Sanches et Jonathan Ikoné après le but de ce dernier sur la pelouse de Séville Crédit: Getty Images

Forts aux duels (11 remportés contre 9 pour le club andalou), présents à l'impact (30 tacles réussis contre 17), les Lillois ont retrouvé le supplément d'âme qui leur avait si souvent fait défaut en ce début de saison. "On a montré qu'on avait faim, a souligné Jonathan Ikoné, homme du match, au micro de Canal+. On a tout donné, on n'a rien lâché, on a su revenir et marquer le deuxième."

Il ne faut pas oublier que nous sommes les champions de France

Il aura fallu que les Dogues retrouvent ce qui avait fait leur force la saison dernière pour reprendre leur destin en main en Ligue des champions : solidarité et résilience. "La qualité est toujours là, a souligné le cadre José Fonte sur la chaîne cryptée. Il ne faut pas oublier que nous sommes les champions de France en titre. Il faut être solide et compact comme aujourd'hui et si on défend bien, on aura toujours des occasions pour être proches de la victoire."

En fin de match, les Lillois ont payé cher leur manque de lucidité et d'inspiration pour gratter de précieuses minutes, récoltant six cartons jaunes dans le dernier quart d'heure de la rencontre. Ikoné et Benjamin André seront suspendus pour la prochaine journée, à domicile face à Salzbourg, qui pourrait être décisive. Mais c'était le prix à payer pour mettre fin à cette interminable série sans victoire en C1. Et reprendre leur destin en main en vue des huitièmes, comme s'en est réjoui Ikoné : "Nous, on y croit depuis le début."

