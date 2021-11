Héroïques Lillois ! Menés 1-0 à Séville dans une première période difficile, les Dogues ont fait preuve d'abnégation pour s'imposer logiquement sur la pelouse du troisième de Liga grâce aux buts de Jonathan David (43e, sur penalty) et Jonathan Ikoné (51e). Leur victoire 2-1 leur permet de remonter à la deuxième place du groupe G derrière Salzburg (7 points), à égalité de points avec Wolfsburg (5 points chacun). Lille tient son match référence.

Lille est maître de son destin, et semble enfin de taille à le maîtriser. Après un début de saison compliqué et un premier éclair d'espoir mal récompensé vendredi face au PSG, les Lillois ont signé un exploit ce mardi en venant s'imposer sur la pelouse de Séville,troisième de Liga. Au-delà du succès, mérité, les Nordistes ont marqué par leur force de caractère dans des circonstances difficiles et signé un vrai match référence.

Privés de Burak Yilmaz, les Lillois, alignés en 4-4-2, ont connu un début de match à l'image de leur campagne européenne jusque-là : de la volonté, mais une certaine fébrilité avec le manque de réussite l'accompagnant souvent. A la quinzième minute, Séville a converti sa domination après une action symbolique. Sur une passe en profondeur côté gauche, le renvoi de Djalo a heurté Reinildo, puis l'arrêt de Grbic est resté devant le but, et Ocampos a devancé Çelik pour conclure (1-0, 15e). Dans la foulée, les Dogues ont pensé obtenir un penalty sur une faute assez évidente de Delaney sur Jonathan David, mais la VAR en a inexplicablement décidé autrement.

Lille provoque la réussite

Face à un destin contraire, à l'image de leurs 9 ans sans victoire dans la compétition, les Lillois ne se sont pas résolus. Après quelques minutes de flottement, ils ont profité d'une baisse de régime adverse pour se remettre dans le match, avant que Delaney n'insiste pour leur donner un penalty en retenant Bamba loin du ballon. Sur le point de penalty maudit du Sanchez Pijzuan, Jonathan David a remis les Dogues à égalité (1-1, 43e).

Le but a agi comme un déclic sur les Nordistes qui ont remporté 60% des duels en deuxième période. Leur renaissance a rimé avec celle de Jonathan Ikoné. Peu en vue en première mi-temps, le Français a manqué son duel avec Bono dans le temps additionnel, avant de revenir surmotivé en deuxième période et de conclure une action incisive pour donner l'avantage à son équipe (2-1, 51e) et d'être désigné homme du match.

Si la fin de match a été irrespirable au vu de l'enjeu, les Lillois ont finalement été peu en danger, ne concédant qu'un tir cadré en deuxième période. En face, Séville a raté son match et multiplié les gestes d'agacement dans une fin de rencontre prenant les airs de festival de cartons jaunes (6 par équipe) autour d'un arbitre dépassé. Pour Lille, l'important est ailleurs. Avec cette victoire, le club remonte à la deuxième place du groupe G et se met en position intéressante pour la qualification. Séville, 3 points, ferme la marche.

