Vous sortez d'un mois de mars éprouvant, miné par des blessures et le Covid-19... Était-ce dur à surmonter ?

Thomas Lemar : Ca va beaucoup mieux. Je suis content d'avoir repris, d'avoir pu réintégrer le groupe. J'ai une mine des beaux jours. J'essaie de retrouver le rythme petit à petit.

Ad

Vous avez perdu 1-0 le quart de finale aller de Ligue des champions à Manchester City, mais l'Atlético n'est jamais aussi bon qu'au pied du mur...

Premier League "Combat de boxe", "intensité folle", "niveau différent" : City et Liverpool ont régalé IL Y A 21 HEURES

T.L : Ça a toujours été ça. Mais on ne va pas se mentir, même nous on se fait peur de temps en temps. Même si on sait qu'on peut changer la donne du match à tout moment, on aurait préféré ne pas se faire peur sur certains matches. Et il y en a eu pas mal (rires)

Que répondez-vous aux personnes qui ont critiqué le style de jeu de l'Atlético après le match aller ?

T.L : Je n'ai rien à leur dire. Il suffit de regarder les statistiques depuis que le coach (Diego Simeone depuis 2011, NDLR) est arrivé. Peut-être que ce n'est pas beau à voir, mais c'est efficace. L'Atlético gagne, et c'est le plus important

Depuis l'an dernier, vous avez retrouvé un rôle plus axial, qui vous correspond mieux...

T.L : J'ai eu une discussion avec l'entraîneur l'an dernier, quand j'ai commencé à retrouver mes marques dans l'équipe. J'ai un rôle plus en adéquation avec mon style, qui a facilité mon intégration dans le style de jeu de l'Atlético. Ça me correspond bien

Comment avez-vous composé avec la forte exigence de Simeone depuis votre arrivée, en 2018 ?

T.L : Ce côté travailleur, je l'avais déjà avant. Mais j'ai continué à travailler davantage sur mes points négatifs, qui sont devenus des points positifs... C'est surtout dans le domaine défensif. Dans la récupération du ballon, dans les replis défensifs. Sur ça, j'ai beaucoup travaillé. Ça m'a permis d'agrandir ma palette. Maintenant, je suis un joueur plus complet qu'avant

Le Mondial ? J'ai toujours eu cet objectif en tête

Est-ce votre meilleure saison à l'Atlético ?

T.L : Au niveau statistique, je dirais oui. Et niveau collectif, je choisirais la saison dernière, puisqu'on a fini champions (d'Espagne, NDLR)

En Liga, l'Atlético est actuellement 4e, talonné à un point par le Betis Séville. Pour vous, la saison sera-t-elle réussie si vous accrochez une place pour la C1 ?

T.L : Je dirais que ce sera une bonne saison. Je parle en tant que compétiteur, parce que j'ai toujours envie de gagner, de finir le plus haut possible. Avec la méforme du début de saison, si on arrive à se classer un peu plus haut, ce serait une bonne saison

Depuis l'été dernier, vous avez retrouvé un camarade d'équipe de France en club, Antoine Griezmann. Quelle relation entretenez-vous ?

T.L : Antoine et moi, on a une belle complicité. Je m'entends très bien avec lui sur et en-dehors du terrain. Le fait qu'il soit revenu parmi nous, déjà ça m'a beaucoup touché, mais le club aussi. Certes, il a été formé à la Real Sociedad, mais c'est quand même un enfant du club, quelqu'un qui a fait ses preuves à l'Atlético Madrid. Et il reste un très grand joueur. Je suis sûr qu'il va nous aider en cette fin de saison

Deux mois et demi de galère, et maintenant ? "Griezmann est déjà à un tournant"

A titre personnel, les blessures vous ont un peu éloigné de l'équipe de France ces derniers temps. Les Bleus ont remporté la Ligue des nations sans vous à l'automne... Était-ce frustrant ?

T.L : Si je joue au football, c'est pour gagner des titres. Bien sûr, j'étais content que l'équipe de France gagne ce trophée, mais c'est sûr qu'en n'étant pas là, ça pique. Mais bon, ça fait partie du football

L'an dernier, vous aviez annoncé que votre objectif était d'aller à l'Euro. Cette année, quel est votre objectif ?

T.L : C'est d'aller au Mondial. C'est un gros objectif pour moi. Oui, j'ai été éloigné des dernières sélections par des pépins physiques, mais j'ai toujours eu cet objectif en tête, faire partie de la liste pour la Coupe du Monde. Après, tous les joueurs sont importants, donc c'est à moi de montrer ce que je vaux, de montrer ma valeur au sélectionneur

Premier League Le suspense reste entier : City et Liverpool dos à dos IL Y A UN JOUR