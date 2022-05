Football

Ligue des champions - Le Débrief - Pep Guardiola, onze ans d'échecs et une soirée de démission

LIGUE DES CHAMPIONS – Pep Guardiola a encore conclu une édition de Ligue des champions par une désillusion. Comme toujours depuis plus de 10 ans. Eliminé mercredi par le Real Madrid en demi-finale (4-3, 1-3 a.p.), Manchester City a échoué. Et comme le soulignent nos journalistes Martin Mosnier et Glenn Ceillier, c'est une longue traversée du désert pour le Catalan, qui n'y est pas pour rien.

00:04:22, il y a une heure