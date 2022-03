Il n'y aura donc aucun représentant français lors des quarts de finale de la Ligue des champions. Après l'élimination rocambolesque du PSG la semaine passée face au Real Madrid, le LOSC a connu le même sort , ce mercredi soir, face à Chelsea. Au total, on retrouvera trois clubs anglais au prochain tour : Chelsea, donc, Manchester City et Liverpool, qui avait dû batailler pour se débarrasser de l'Inter Milan. L'Angleterre sera la nation la plus représentée avec l'Espagne.