Le LOSC s'est donné les moyens d'y croire mais le miracle n'a pas eu lieu. Les Lillois se sont inclinés devant Chelsea en huitième de finale retour de Ligue des champions, mercredi, et sont éliminés (1-2). Déjà défaits à l'aller (2-0), les Dogues se sont bien battus et se sont relancés en ouvrant le score sur un penalty de Burak Yilmaz (38e) mais Christian Pulisic a égalisé juste avant la pause (45e+3). César Azpilicueta a finalement anéanti les derniers espoirs des Nordistes (71e). Le champion d'Europe en titre poursuit son parcours.

Ad

Chelsea n'a cependant pas survolé les débats sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Car les champions de France ont bien entamé la rencontre avec un bloc haut et un pressing coordonné pour mettre la pression sur des visiteurs assez passifs. Gabriel Gudmundsson a montré l'exemple en percutant tout de suite sur son côté gauche. Titulaire en attaque au côté de Jonathan David, Yilmaz a suivi et décoché une première bonne frappe après une récupération haute de Benjamin André que Thiago Silva a pourtant réussi à dévier (7e). Le Turc s'est ensuite chargé d'un coup franc axial à 20 mètres qui s'est révélé trop enlevé (11e).

Ligue des champions Chelsea ou l'impossible exploit : Lille face au plus grand défi de son histoire HIER À 22:30

Yilmaz au rendez-vous

Si les Londoniens ont gelé le ballon, ils n'ont fait qu'enchaîner les passes dans leur camp et ont souvent dû reculer jusqu'à Edouard Mendy. Alignés en 3-5-2, ils ont aussi perdu Andreas Christensen sur blessure et Trevoh Chalobah a dû entrer en jeu (34e). Le jeune défenseur a tout de suite commis une faute sur David et Jorginho a freiné le ballon de la main au milieu de sa surface sur le coup franc suivant ce que l'arbitre a sanctionné grâce au VAR (37e). Yilmaz a transformé le penalty et Lille avait alors refait la moitié de son retard (1-0, 38e).

Chelsea s'est pourtant réveillé et a réussi à frapper quelques secondes avant la mi-temps quand Jorginho a idéalement trouvé Pulisic à droite de la zone de vérité pour un tir croisé synonyme d'égalisation (1-1, 45e+3). Malgré seulement 2 tirs pour 1 seul cadré en première période, les Blues ont marqué au meilleur moment et mis un gros coup sur la tête des Dogues. A la reprise, Thomas Tuchel a modifié ses plans et lancé Mason Mount pour revenir à un 3-4-3 plus habituel. Son équipe a pourtant de nouveau subi la volonté de Lillois toujours optimistes.

Chelsea plus réaliste

Bamba a joliment percuté sur la droite et trouvé Yilmaz pour une tête un peu trop décroisée (52e). Déterminé, le Turc s'est mué en passeur sur un corner vite joué et a servi Xeka dont la tête a fini sur le poteau droit de Mendy (63e). En plus de ce manque de réussite, l'équipe de Jocelyn Gourvennec venait également de perdre Sven Botman et Zeki Celik sur blessure (59e). Le coach nordiste a réorganisé et recomposé sa défense comme il a pu. Celle-ci a pourtant de nouveau craqué sur un débordement de Mount côté gauche et une reprise du genou d'Azpilicueta au second poteau (1-2, 71e).

Le capitaine londonien n'avait plus marqué en C1 depuis un match de poule contre Lille en décembre 2019. Il a mis les siens définitivement à l'abri et Chelsea a pu tranquillement gérer les dernières minutes. Le tenant du trophée a fait la différence sur sa précision et son efficacité avec 8 tirs comme son adversaire mais 4 cadrés au final contre 1 seul pour le LOSC qui termine son aventure européenne sur une défaite à domicile mais sort la tête haute.

Ligue des champions Il faut désormais penser aux chambres d’hôtel à réserver : Chelsea, la vie "au jour le jour" HIER À 22:30