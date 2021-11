Cette fois, c'est la bonne. Comme annoncé, Sergio Ramos a été convoqué pour la première fois dans le groupe du PSG, qui défie Manchester City mercredi en Ligue des champions (21h). L'ancien capitaine du Real Madrid, qui n'a joué que sept matches en 2021, a débuté l'entraînement collectif durant la trêve internationale, début novembre, première étape vers son retour à la compétition. Sa longue indisponibilité a fait planer des doutes sur la capacité du champion du monde 2010 avec la "Roja" à retrouver son niveau.

Ad

"Pour un champion du monde comme Sergio Ramos, un joueur de son niveau, avec sa mentalité, il est très difficile de ne pas jouer autant qu'il le souhaiterait. Mais il est très fort mentalement. Il travaille très durement et on pense qu'il progresse bien", a expliqué vendredi son entraîneur Mauricio Pochettino. Le quadruple vainqueur de la C1 devrait débuter du banc l'affiche de la 5e journée de Ligue des champions, puisque les titulaires Marquinhos et Presnel Kimpembe figurent également dans le groupe.

Ligue 1 "C’était très important pour lui" : Messi, un premier but et de belles promesses 20/11/2021 À 20:00

Un groupe quasiment au complet

Les superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar seront aussi bien du voyage dans le Nord-Ouest de l'Angleterre, tout comme le gardien Gianluigi Donnarumma, absent du match contre Nantes samedi en raison d'une gastro-entérite. Ainsi, Pochettino devrait disposer d'un groupe au grand complet, ce qui lui ait arrivé rarement depuis le début de saison, en raison d'une infirmerie souvent pleine. Ne manquent à l'appel que les remplaçants Rafinha et Julian Draxler, blessés. Le PSG joue à l'Etihad Stadium une "finale" pour la première place, face au leader de son groupe qui le devance d'un point à deux journées de la fin.

Ligue 1 Messi sauve un petit Paris 20/11/2021 À 17:58