De la bagarre et un beau spectacle mais pas encore de vainqueur. Le Benfica Lisbonne et l'Ajax Amsterdam se sont quittés sur un score de parité, mercredi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (2-2). Les visiteurs amstellodamois ont ouvert le score par Dusan Tadic (18e) avant que Sébastien Haller ne se signale dans les deux surfaces avec un but contre son camp (26e) puis un autre dans le bon sens (29e). Roman Yaremchuk a égalisé pour récompenser la grosse débauche d'énergie des Lisboètes en seconde période (72e). La manche retour promet tout autant d'adversité.

Comme attendu, ce duel entre anciens vainqueurs de la C1 est parti fort. L'Amstellodamois Antony a tout de suite donné le ton avec un joli petit pont sur Julian Weigl dès la première minute. Le Benfica est entré dans son match à son tour et a répliqué sur un coup franc excentré d'Alejandro Grimaldo pour une tête de Jan Vertonghen qui a fini dans les gants de Remko Pasveer (3e). L'Ajax a tout de même pris l'ascendant grâce à sa qualité technique offensive mais aussi à son pressing haut. Noussair Mazraoui a chipé le ballon à Grimaldo sur la droite avant de s'appuyer sur Antony et de centrer pour Tadic qui a placé sa reprise hors de portée d'Odisseas Vlachodimos (0-1, 18e).

Haller en vue

Les Aigles pouvaient s'attendre à une soirée compliquée, ils ont pourtant parfaitement réagi grâce à une volonté sans faille. L'excellent Rafa Silva a montré la voie en percutant sur la droite pour décocher un centre-tir en angle fermé qui a fini sur le poteau (25e). Sur le corner suivant Jean Vertonghen, ancien de l'Ajax, s'est également battu à gauche de la zone de vérité et son centre rasant a été dévié maladroitement par Haller pour finir dans les filets de Pasveer (1-1, 26e). Le meilleur buteur de cette saison de Ligue des champions s'est toutefois vite repris lui aussi et a redonné l'avantage aux siens en deux temps en coupant un centre venu de la gauche (1-2, 29e).

L'international ivoirien a porté son total à 11 réalisations dans la compétition. Il a également pesé sur la défense adverse tout au long de la rencontre. En revanche, il a été surpris par le tir d'Edson Alvarez qui a heurté le poteau et s'est loupé sur le rebond devant la cage lisboète (44e). Face à cette maîtrise des Lanciers, les joueurs du Benfica ont décidé de hausser le ton dans l'engagement après la pause. Ils ont aussi beaucoup misé sur la percussion notamment avec Everton Soares dont la frappe déviée a flirté avec le cadre (55e).

Les Aigles ont tout donné

Si Mazraoui a sollicité Vlachodimos (63e), les joueurs de Nelson Verissimo ont davantage bousculé leurs adversaires grâce à leur hargne dans ce match intense et disputé. Gonçalo Ramos n'a pas obtenu de penalty (67e) puis a raté la cible de peu (69e). Servi par Rafa Silva, l'entrant Yaremchuk, lui, a vu Jurrien Timber sauver les visiteurs en repoussant le danger in extremis (70e). Toujours joueuse, l'Ajax a craqué dans cette séquence intense après un nouveau contre express mené par Rafa Silva, une lourde frappe de Ramos repoussée par Pasveer et une tête de Yaremchuk qui avait suivi (2-2, 72e).

Devant le bouillant public de l'Estadio da Luz, les Lisboètes ont même tenté d'aller arracher la victoire mais ils manquaient finalement d'énergie. Les Ajacides, eux, ont repris leurs esprits et bien fini la rencontre mais Antony n'a pas réussi à tromper Vlachodimos sur l'ultime occasion (90e+3). Contrairement à l'Ajax qui domine son championnat, le Benfica n'est plus en course pour le titre au Portugal, cependant les Aigles ont bien l'intention de se battre de nouveau jusqu'au bout lors du match retour le 15 mars du côté d'Amsterdam pour poursuivre leur parcours européen.

