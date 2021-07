L'AS Monaco ne débutera pas sa saison 2021-22 le week-end du 8 et 9 août comme la grande majorité des clubs de Ligue 1. Car le 3 ou le 4 août, le club de la Principauté va jouer le 3e tour aller de la Ligue des champions au Stade Louis II. Et l'ASM affrontera le Rapid Vienne ou le Sparta Prague (le match retour sera prévu le 10 août). Si la formation entraînée par Niko Kovac réussit à se qualifier, elle jouera le tour préliminaire de la Ligue des champions (17 ou 18 août - 24 et 25 août).