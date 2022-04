Football

Ligue des champions - Qui est le favori à la victoire finale ? "Liverpool sort du lot, City a laissé trop de plumes"

LIGUE DES CHAMPIONS - Alors que les demi-finales de la Ligue des champions offrent deux duels entre des équipes anglaises et espagnoles, qui est désormais le favori à la victoire finale ? Pour nos deux journalistes, Glenn Ceillier et Martin Mosnier, Liverpool et Manchester City ont un temps d'avance sur le Real Madrid et Villarreal.

00:04:42, il y a une heure