Il fallait remonter au 11 mars 2009 pour retrouver la trace du dernier but de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions sous les couleurs de Manchester United à Old Trafford. Ce soir-là, le Portugais avait trouvé le chemin des filets face à l'Inter Milan (2-0) en début de deuxième mi-temps, lors du huitième de finale retour de la plus prestigieuse des compétitions européennes. A l'époque, il y avait encore Rio Ferdinand, Ryan Giggs ou Edwin Van der Saar sous le maillot mancunien. Mais surtout, Sir Alex Ferguson sur le banc des Red Devils.

Ce mercredi soir à Old Trafford, le quintuple Ballon d'Or s'est rappelé aux bons souvenirs du Fergie Time en inscrivant le but de la victoire face à Villarreal dans le bout, du bout, du temps additionnel de la deuxième mi-temps (2-1). Grâce à ce but arraché à l'angle droit des six mètres de la formation entraînée par Unai Emery, Cristiano Ronaldo a permis à Manchester United de ne pas être décroché après sa défaite inaugurale surprise sur la pelouse des Young Boys de Berne (2-1) il y a deux semaines. Avec trois points, le club du nord de l'Angleterre n'est qu'à une unité du leader l'Atalanta Bergame... et il peut remercier sa recrue estivale de 36 ans, qui a disputé son 178e match de C1. Un record

Quand on préparera le prochain match, il faudra se rappeler que face à Manchester United on peut être puni n'importe quand

"Les victoires à la dernière minute ? C'est le genre de choses qui arrivent à Old Trafford. C'est arrivé si souvent par le passé. C'est énorme de gagner le match de cette façon, a lâché Ole Gunnar Solskjaer à la fin de la rencontre à la chaîne britannique BT, dans un joli clin d'oeil aux fins de matches de l'ère Ferguson. Quand vous avez Cristiano sur le terrain, votre équipe a toujours une chance de marquer car il est si performant face au but adverse." "Quand on préparera le prochain match, il faudra se rappeler que face à Manchester United on peut être puni n'importe quand", a souligné son homologue de Villarreal.

"Comme tous les grands attaquants, Cristiano a toujours cet instinct pour marquer", a indiqué Bruno Fernandes à propos de son compatriote, qui est également rentré dans l'histoire de Manchester United ce mercredi soir pour être devenu le deuxième joueur mancunien le plus âgé (36 ans et 236 jours) à avoir marqué en Coupe d'Europe à Old Trafford après Bryan Robson (36 ans et 282 jours, contre Galatasaray en 1993).

Pour sa part, Cristiano Ronaldo a remercié le public mancunien après la rencontre dans une story Instagram. "Jusqu'à la fin... Sans vous, cela aurait été impossible", a-t-il écrit. CR7 a donc déjà inscrit son cinquième but de la saison, et son tout premier dans le Fergie Time depuis son retour. Dans trois jours, c'est au tour d'Everton de se rendre à Old Trafford. Les hommes de Rafael Benitez sont prévenus.

