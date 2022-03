Ils partagent un point commun dont ils se seraient bien passés. Incontournables en équipe de France et efficaces dès qu'il s'agit d'enfiler le maillot bleu, Antoine Griezmann, Raphaël Varane et Paul Pogba ont, à des degrés différents, bien du mal à transposer leur influence en sélection dans leur club. Les raisons ne sont pas les mêmes mais le constat est partagé : les trois champions du monde vivent une saison pénible. Le 8e de finale retour de la Ligue des champions, qui les regroupera, arrive comme un tournant. Comme un moment où tout peut prendre un sens nouveau car à l'Atlético comme à Manchester, la Ligue des champions peut tout gommer. Zoom sur trois Bleus en quête de rachat.

Raphael Varane et Paul Pogba Crédit: Getty Images

Varane, des blessures et des doutes

En octobre les adducteurs, 15 jours et trois matches manqués. En novembre les ischios, 50 jours et neuf matches manqués. En février des problèmes gastriques, un match manqué et en mars le Covid-19, encore un match manqué : Raphaël Varane a bien du mal à enchainer dans le coeur de la défense friable de Manchester United. Acheté 42 millions d'euros pour devenir le complément idéal à Harry Maguire en apportant un peu plus de vitesse, une meilleure lecture du jeu et de la qualité dans la relance, le champion du monde de 28 ans n'a disputé que la moitié des minutes de championnat avec son club et environ 40% en Ligue des champions.

"Son plus gros problème, les premières semaines, c'était qu'il avait toujours à soigner des blessures", a admis Ralf Rangnick. De sérieux doutes sur sa capacité à supporter le défi athlétique de la Premier League ont commencé à fleurir. Varane est-il assez solide pour la Premier League ? "L'intensité est très différente. Le rythme du match est vraiment très élevé (...) On ne peut jamais se relâcher, même si on mène au score et qu'il ne reste que dix minutes à jouer, tout peut arriver", avait-il admis sur le site du club. Une grosse prestation en Ligue des champions, une compétition qu'il a remportée à quatre reprises tout de même, évacuerait les inquiétudes.

Raphaël Varane, blessé avec Manchester United Crédit: Getty Images

Griezmann, deux mois sans marquer

Une chevauchée balle aux pieds, deux défenseurs éliminés et une passe parfaite glissée dans les pieds de Thomas Lemar pour le 3-1 : cette action digne du grand Antoine Griezmann, réalisée il y a huit jours contre le Betis Séville, laisse augurer des jours meilleurs. Car depuis quelques mois, Grizou a du mal à trouver la place qui était la sienne à l'Atlético avant son aventure barcelonaise. Lui qui ne se blesse jamais a été ralenti par une série de pépins. Le 13 décembre, lors du derby madrilène, il quitte la pelouse à la pause, victime d'une lésion musculaire aux ischio-jambiers. Le 30 décembre, il est testé positif au Covid-19.

Revenu début janvier, l'attaquant veut se tester le 6 janvier contre le Rayo Majadahonda en 16e de finale de la Coupe du Roi (5-0). Rechute, il sort en pleurs. A 30 ans, il n'avait manqué que quatre matches en plus de 10 ans de carrière avant le début de l'exercice actuel. Rien que cette saison, il en a déjà raté 15. "C'est la première fois que je reste autant de temps sur le carreau, a-t-il confié. Ça m'a un peu effrayé. Mais bon, je suis là, j'engrange des minutes et de la confiance en mon ischio-jambier". Privé de Thomas Lemar, Angel Correa et Yannick Carrasco, l'Atlético comptera sur Griezmann pour marquer à Manchester. Lui qui n'a plus trouvé le chemin des filets depuis… deux mois.

Antoine Griezmann Crédit: Getty Images

Pogba, une toute dernière chance ?

Alors qu'il ne lui reste que trois mois de contrat avec Manchester United, Paul Pogba n'a toujours pas dévoilé ses intentions et son futur est aujourd'hui le seul sujet de conversation ou presque autour de l'international français. Convaincant sans être génial depuis son retour de blessure en février et après deux mois et demis d'arrêt, le Français suscite toujours le débat. Depuis son retour en Angleterre en 2016, il n'a que trop peu souvent donné la meilleure version de lui-même. Il ne lui reste peut-être que trois mois pour signer un coup retentissant et replacer Manchester United parmi les meilleures équipes d'Europe. Pogba n'est jamais allé au-delà des quarts de finale de Ligue des champions avec les Red Devils. Une anomalie au regard de son talent et de l'histoire séculaire de son club. Ce parcours européen lui laisse peut-être une dernière chance de laisser une trace et un héritage après sept saisons dans le nord de l'Angleterre. Avant d'aller voir ailleurs.

(Avec AFP)

