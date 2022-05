Tant attendue par certains, tant redoutée par d’autres : la réforme de la Ligue des champions a été dévoilée par l’UEFA, mardi après-midi. Oubliez les 32 clubs et le premier tour à huit groupes de quatre, recette autour de laquelle la C1 était organisée depuis 2003/2004. La nouvelle compétition reine concernera désormais 36 clubs et sa formule, plus précisément son premier tour, a été revue de fond en comble et entérinée par le comité exécutif, réuni à Vienne.

Quatre clubs, six journées, trois matches à domicile, trois à l’extérieur : ça, c’était avant. A partir de 2024/2025, le premier tour de la Ligue des champions sera organisé selon une logique plus obscure et surtout plus rémunératrice. Le premier tour se résumera à un groupe de 36 équipes et huit matches par club. La Ligue Europa et la Ligue Europa Conference subiront le même lifting.

La France à 3

Pour contrer la Super League et le désir avorté d’émancipation d’une partie des géants du continent, Ceferin et l’UEFA ont donc (un peu) tendu la main aux mutins. S'ils n’ont pas accédé à la requête d’un premier tour à 10 matches, les instances ont tout de même étendu la première phase à huit rencontres, selon le "système suisse" (huit adversaires différents, quatre matches à domicile, autant à l'extérieur). "Cette décision vient confirmer l’engagement ferme de l’UEFA envers le principe de compétitions ouvertes fondées sur le mérite sportif, tout en reconnaissant la nécessité de protéger les championnats nationaux", affirme l'UEFA dans son communiqué. L'instance rappelle aussi que les matches resteront disputés au coeur de la semaine.

Les huit premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale, les huit derniers éliminés. Les autres, classés entre la 9e et la 24e place, devront disputer de matches de barrage à deux tours pour rallier les rencontres à élimination directe.

Qui seront les quatre petits nouveaux acceptés dans la cour des grands chaque année ?

Le troisième du championnat issu de la cinquième nation au coefficient UEFA, donc... la France actuellement.

Une place sera également attribuée à un autre champion national. Désormais, cinq clubs se qualifieront via la "voie des champions".

Enfin, les deux derniers tickets, qui auraient pu revenir aux deux clubs non-qualifiés pour la C1 mais présentant le meilleur coefficient UEFA, seront finalement offerts aux deux meilleures nations continentales de la saison précédente. Pour faire simple : si la réforme était déjà entrée en vigueur, c'est l'Angleterre et les Pays-Bas qui bénéficieraient du "cadeau" la saison prochaine. L'Angleterre partirait donc l'an prochain avec 5 clubs en C1.

