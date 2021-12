Football

Un bon match, un miracle et des sorties médiocres : comment le statut du PSG s'est dégradé en poules

LIGUE DES CHAMPIONS - Martin Mosnier et Cyril Morin dressent un bilan de la phase de groupes du Paris Saint-Germain à l'issue de la dernière journée et une victoire face à Bruges (4-1), mardi, au Parc des Princes. Le club de la capitale termine à la deuxième place du groupe A derrière Manchester City avec 11 points mais en livrant six matches inégaux.

00:03:40, il y a une heure