Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé mercredi suspendre la clôture partielle du stade Metropolitano pour le quart de finale retour de Ligue des champions entre l'Atlético Madrid et Manchester City mercredi soir, préalablement ordonnée par l'UEFA en raison du "comportement discriminatoire" de certains supporters.

Ad

"La requête urgente de l'Atlético a été acceptée ce mercredi par le TAS, qui a pris en compte les sérieuses répercussions que la clôture partielle du stade pourrait avoir sur la sécurité locale", a indiqué le TAS dans un communiqué diffusé mercredi. Le club madrilène a fait appel de cette décision, et a demandé des mesures suspensives pour pouvoir disputer son quart de finale retour de Ligue des champions dans son stade plein.

Ligue des champions Expérience des sommets et habitude des come-backs : le salut de l'Atlético passera par Griezmann IL Y A 15 HEURES

La réforme du FPF dit : "Ne partez pas en Super Ligue, on va vous laisser faire ce que vous voulez"

"Le TAS a accepté notre demande et suspend de manière provisoire la clôture partielle du Wanda-Metropolitano. Tous les socios (supporters-actionnaires) et supporters avec un abonnement ou une place pour le match de ce (mercredi) soir pourront accéder au stade", a confirmé l'Atlético Madrid dans un communiqué diffusé sur Twitter.

Lundi, l'UEFA avait ordonné la fermeture d'une partie du stade Wanda Metropolitano de Madrid en raison du "comportement discriminatoire" des supporters rojiblancos lors du match aller le 5 avril, ainsi que pour "jets de projectiles".

Le quotidien espagnol Marca a diffusé une vidéo montrant des supporters madrilènes faisant un salut nazi dans les tribunes de l'Etihad Stadium. Selon le Manchester Evening News, la police mancunienne a arrêté plusieurs personnes et ouvert des procédures pour racisme et violences. "Le club travaille pour tenter de faire suspendre cette décision. J'espère qu'on y arrivera. Des quarts de finale de Ligue des champions, on ne vit pas cela tous les jours", avait glissé Koke, le capitaine des Colchoneros, mardi en conférence de presse d'avant-match.

Ligue des champions L'UEFA ordonne la fermeture d'une partie du Wanda Metropolitano HIER À 17:00